Rywal, którego Legia ograła, sprawił sensację w Lidze Konferencji. Dwa gole Milika dla OM

Olympique Marsylia pokonał Karabach 3:1 w meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Duży wkład w to zwycięstwo miał Arkadiusz Milik, który strzelił dwie bramki. Do sporej niespodzianki doszło za to w Glasgow, gdzie Celtic przegrał z Bodo/Glimt 1:3.

2 Fot. Daniel Cole / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl