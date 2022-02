Zieliński dobrze oceniony przez włoskie media. Ale są minusy. "Dyskretny"

Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie zremisowało na wyjeździe z Barceloną 1:1 w meczu 1/16 finału Ligi Europy. Włoski zespół prowadził po pierwszej połowie, a to za sprawą bramki, jaką zdobył właśnie reprezentant Polski. W 31. minucie Piotr Zieliński zagrał do Elifa Elmesa, który odegrał piłkę Polakowi. Zieliński zdecydował się na strzał, jednak Marc Andre ter Stegen zdołał go obronić. Przy dobitce Niemiec był już bezradny. Dla pomocnika Napoli było to drugie trafienie w Lidze Europy (wcześniej strzelił Legii), a zarazem siódme w tym sezonie. Katalończycy odpowiedzieli golem Ferrana Torresa z rzutu karnego w 59. minucie.

"W czwartkowy wieczór na Camp Nou Zieliński zagrał bardzo dobry mecz, był liderem Napoli i strzelił gola, używając przy tym lewej i prawej nogi. Reprezentant Polski błysnął w Lidze Europy, będąc jednym z lepszych, o ile nie najlepszym zawodnikiem na boisku" – pisał po meczu na Sport.pl Konrad Ferszter.

Włoskie media oceniły Piotra Zielińskiego po meczu z Barceloną

A jak Zielińskiego ocenili Włosi? Tamtejsze media były zgodne co do not, jakie należą się Zielińskiemu za ten mecz, choć w uzasadnieniach widać, że dziennikarze nieco inaczej patrzyli na grę Polaka. Włoski Eurosport wystawił Zielińskiemu notę "7". W uzasadnieniu napisano, że w pierwszej połowie był jednym z najlepszych piłkarzy Napoli na boisku. Podobnie Zieliński został oceniony przez "La Repubblikę". "To zawsze wielka satysfakcja strzelić gola na Camp Nou" – napisali dziennikarze. "Siódemkę" Zielińskiemu wystawiono również na portalu mondonapoli.it. "Polak zagrał świetny mecz pod względem intensywności i techniki" – napisano w uzasadnieniu.

Dziennikarze innych serwisów ocenili Zielińskiego minimalnie niżej. Portal napoligol.it wystawił mu notę "6,5". "Dyskretna pierwsza połowa przykryta ładnym golem. W drugiej połowie nie zobaczyliśmy wiele" – czytamy w tekście. Podobnie występ Zielińskiego ocenił serwis pianetazzurro.it. "Zdobyty gol jest niezwykle ważny w kontekście awansu. Ale Polak za często był w cieniu, zwłaszcza w drugiej połowie" – napisano w uzasadnieniu.

"6,5" to również ocena, którą Zielińskiemu wystawił portal calcionapoli1926.it. "Bramka była wynikiem jego uporu. Próbował rozbijać defensywę Barcelony" – czytamy. Najniżej Zielińskiego ocenił serwis calciomercato.it. Tam Zieliński otrzymał "szóstkę". "Rozgrywanie, otwieranie przestrzeni, gol. W pierwszej połowie w jego grze było wszystko. W drugiej części zgasł" – tak uzasadniono ocenę.

