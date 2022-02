Spiker wymienił zawodnika, który wrócił do składu Barcelony i nagle... Ten wizg trudno wytrzymać [WIDEO]

To rzadki obrazek, by kibice gwizdali na zawodnika ze swojego klubu, ale tak właśnie stało się w czwartek podczas meczu Barcelony z Napoli. Gdy w 80. minucie spotkania na murawie pojawił się Ousmane Dembele, to na Camp Nou słychać było tylko przeraźliwe gwizdy. Francuz ożywił grę gospodarzy i nawet miał szasnę, aby uciszyć stadion, ale ostatecznie nie trafił do siatki i mecz zakończył się remisem 1:1. Dlaczego Dembele został przywitany gwizdami?

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót do reprezentacji Polski. Największy beneficjent odejścia Sousy

Chłodna kalkulacja i wiara w niespodziankę. Czego jeszcze mogą dokonać Polacy?

Dembele opuścił ponad sto meczów

Trzeba spojrzeć na tę sytuację z szerszej perspektywy. Latem 2017 roku Barcelona kupiła Dembele z Borussii Dortmund za 125 milionów euro (plus bonusy). Skrzydłowy miał zastąpić Neymara, który odszedł wtedy do Paris Saint Germain, ale Francuz nieustannie ma problemy zdrowotne. Jak wylicza portal "Transfermarkt", opuścił już w barwach Barcy ponad sto spotkań. W dodatku Dembele wielokrotnie sprawiał problemy wychowawcze. Niektórzy twierdzą, że częstotliwość kontuzji wynika właśnie z rzekomego niesportowego trybu życia piłkarza.

Pod koniec ubiegłego roku Barcelona miała już go dosyć. - Powiedzieliśmy Dembele, że musi odejść w trybie natychmiastowym. Chcemy go sprzedać przed 31 stycznia - mówił dyrektor sportowy Barcelony Mateu Alemany. Ale Francuz ostatecznie pozostał w kadrze Xaviego, a Hiszpan daje mu grać. "Byłby wygwizdywany przy każdej dotkniętej piłce" - pisały hiszpańskie media. I jak się okazało dobrze przewidziały przyszłość.

Walijewa wróciła i zachwyciła. Ale tuż po występie się rozkleiła

W tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, Dembele spędził na murawie zaledwie 727 minut. W Pucharze Króla strzelił gola, a w lidze zanotował dwie asysty. Jego kontrakt wygasa w czerwcu, a "Transfermarkt" wycenia go na zaledwie 30 mln euro. Zaledwie, jeśli przypomnimy sobie kwotę, która płaciła za niego Barca.