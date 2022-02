FC Barcelona - Napoli. Gdzie i kiedy oglądać czwartkowy hit z udziałem Piotra Zielińskiego? Transmisja, stream

W tym tygodniu wróciły fazy pucharowe najważniejszych europejskich rozgrywkach. Po pierwszych meczach 1/8 finału Ligi Mistrzów czas na Ligę Europy. Spośród zaplanowanych na czwartek meczów jeden wybija się na pierwszy plan. Chodzi o spotkanie pomiędzy FC Barceloną a Napoli na Camp Nou.

Barcelona - Napoli hitem 1/16 finału Ligi Europy. Obie drużyny w niezłej formie

Z perspektywy polskich kibiców interesujące będzie to, jak na tle tak utytułowanej drużyny zaprezentuje się Piotr Zieliński. Pomocnik ma w tym sezonie sześć goli i pięć asyst i jest jednym z najlepszych zawodników trzeciej drużyny Serie A. 27-latek mógł zresztą w sobotę strzelić gola w hitowym meczu z Interem, ale jego strzał o kilka centymetrów minął bramkę Handanovicia. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, co przedłużyło passę Napoli do sześciu meczów bez porażki w Serie A.

Jeśli chodzi o Barceloną, to ta pod wodzą Xaviego prezentuje się coraz lepiej. Zespół wzmocnił się zimą sprowadzeniem Ferrana Torresa, Pierre'a-Emericka Aubameyanga oraz Adamy Traore. Pod wodzą nowego szkoleniowca Barcelona prezentuje się coraz lepiej i powoli mnie się w górę ligowej tabeli (4. miejsce, 39 punktów). Kilka dni temu Barcelona wygrała 4:2 w świetnym stylu z Atletico. Dwumecz z Napoli będzie więc kolejnym ważnym sprawdzianem.

W czwartkowym starciu Xavi nie będzie mógł skorzystać z będącego w dobrej formie Ronalda Araujo. Pauzować będą też Memphis Depay, Clement Lenglet i kontuzjowani od dawna Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, a także niezgłoszony do rozgrywek Dani Alves. Z ważnych piłkarza Napoli na pewno zabraknie Stanislava Lobotki oraz Matteo Politano.

Liga Europy. Barcelona - Napoli. Gdzie można obejrzeć? Transmisja, stream

Spotkanie FC Barcelona - Napoli rozpocznie się w czwartek 17 lutego o godzinie 18:45. Mecz będzie transmitowany tylko i wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay. Koszt miesięcznej subskrypcji wynosi 34 zł. Zapraszamy do śledzenia wyników meczów LE oraz LKE na wyniki.sport.pl.