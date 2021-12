Rosjanie zaskoczeni głosami z Polski. "Nienawiść, rozczarowanie i miłość"

Spartak Moskwa przeszedł z piekła do nieba - tak można powiedzieć, bo w pewnym momencie znajdował się na ostatnim miejscu w tabeli grupy C, a dzięki wygranej w ostatniej kolejce z Legią Warszawa i dwóm zwycięstwom z SSC Napoli, zagwarantował sobie pozycję lidera. Awans z pierwszego miejsca pozwolił pominąć Rosjanom 1/16 finału Ligi Europy. Zagrają od razu w 1/8.

Słaby Spartak Moskwa pokonuje Legię Warszawa? "To jest ku**a skandal"

"Podczas gdy strona rosyjska wiwatowała, nastroje w Polsce, co logiczne, były odwrotne" - zaczyna opis meczu rosyjska wersja portalu Eurosport. Dziennikarze zdecydowali, że sprawdzą, jak po przegranej czują się Polscy kibice i jak się okazuje, mieli nie lada niespodziankę. "Najgorsze jest to, że ten Spartak był naprawdę słaby i do ugrania, no ale my jesteśmy jeszcze słabsi i to nie jest drużyna, tylko zbieranina. Legia z LM by zrobiła takiemu Spartakowi dziecko na boisku" - napisał jeden z użytkowników Twittera. "To jest ku**a skandal! Skandalem było przegrać ze Spartakiem jeszcze słabszym niż w Moskwie!" - dodano pod postem Legii w mediach społecznościowych.

Te głosy mogą dziwić, bo Legia Warszawa również nie zaprezentowała dobrego stylu. Podkreślał to również na konferencji prasowej trener zespołu Marek Gołębiewski. Piłkarze nie potrafili wyjść z kontratakiem, jeżeli podejmowali próbę to tylko nieliczni. Realne zagrożenie zaczęli stwarzać dopiero od 75. minuty, gdy było już na to nieco za późno.

Portal MatchTV.ru podkreśla natomiast wytrwałość rosyjskich kibiców w starciu z Polakami. "Blisko 30 tys. osób na stadionie to mieszanka nienawiści do drużyny gości, rozczarowania wynikami swojego klubu i miłości do Legii. Taki właśnie był wrzący kocioł przy ulicy Łazienkowskiej, kilkaset metrów od Wisły. I ponad 500 przedstawicieli Spartaka, którzy z godną pozazdroszczenia konsekwencją zaznaczali swoją obecność w jaskini wroga" - czytamy na portalu.

Lewandowski zadzwonił do Kuleszy. "Nie przepraszał, tylko powiedział"

Przegrana ze Spartakiem Moskwa sprawiła, że Legia musiała pożegnać się z europejskimi pucharami. Mistrzowie Polski zajęli ostatnie miejsce w grupie z sześcioma punktami na koncie. Dwa punkty więcej zdobył Leicester City, który awansował do Ligi Konferencji Europy. Poza Spartakiem do fazy pucharowej Ligi Europy przeszło również SSC Napoli.