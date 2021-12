Włosi w euforii po występie Zielińskiego w Lidze Europy. "Dominator"

Napoli pokonało Leicester City 3:2 po niezwykle emocjonującym spotkaniu i to włoski zespół z drugiego miejsca w grupie awansował do fazy pucharowej Ligi Europy. Bramki dla włoskiej ekipy zdobyli - jedną Adam Ounas oraz dwie - Elif Elmas, a dla gości do siatki trafili Jonny Evans i Kiernan Dewsbury-Hall. Pomimo żadnego strzelonego gola bardzo dobre oceny zebrał we włoskich mediach Piotr Zieliński, który w ostatnich tygodniach utrzymuje się w niezwykle wysokiej formie.

Włoskie media rozpływają się nad grą Zielińskiego. "Dyrygował linią pomocy. Dominator"

"Był światłem Napoli. Przechwycił piłkę, aby rozpocząć akcję bramkową na 1:0, wspaniałe wertykalne podanie przy golu na 2:0. Odzyskiwał bardzo ważne piłki w linii środkowej" - napisali dziennikarze "La Gazzetta dello Sport", którzy ocenili Polaka najwyżej, bo na "7,5" w skali 1-10.

"Co prawda Macedończyk Elmas strzelił dwa gole, ale to Zieliński dyrygował linią pomocy, starając się w miarę możliwości ograniczać ataki rywala" - to z kolei komentarz na koncie twitterowym "Cuore Azzuro" poświęconym zespole spod Wezuwiusza. Również tam reprezentant Polski został graczem meczu.

"Zieliński super. Na nim opierał się stały środek ciężkości, grał nawet bardziej z tyłu niż zwykle. Z jego stóp urodziły się pierwsze dwa gole dla Napoli" - podsumował występ Polaka portal tuttomercatoweb.com, który ocenił go na "7,5".

Nieco niższą notę, bo "7" Zieliński, co i tak było najlepszą obok Elmasa, otrzymał od dziennikarzy włoskiego oddziału Eurosportu. "Świetnie sprawdził się na pozycji środkowego pomocnika, gdzie imponował błyskotliwymi kontaktami z piłką, posyłaniem długich podań, a przy tym wykazywał osobistą inicjatywę. Piękne zagranie do Petagny przy akcji bramkowej na 1:0. Dominator" - komplementował Polaka włoski serwis.

"Miał udział w obu golach dla Napoli w pierwszej połowie. Przy pierwszym odzyskał piłkę w środku pola, a przy drugim posłał idealną piłkę z głębi pola do Petagny" - podkreślono w relacji pomeczowej na portalu leggo.it, gdzie Zieliński został oceniony na "7".

Po spotkanie Polak stanął przed kamerami DAZN i skomentował grę swojego klubu. - Jak daleko może zajść Napoli? Daleko, ale zobaczymy. Zrobimy co w naszej mocy, żeby przejść przez kolejną rundę, a potem okaże się, na którego przeciwnika trafimy, bo są tutaj mocne drużyny - powiedział pomocnik.

Przed 6. kolejką to Leicester City było najbliżej awansu do 1/16 finału Ligi Europy. Anglicy zajmowali 1. miejsce z ośmioma punktami na koncie. Przegrana w czwartkowym meczu sprawiła, że zespół Brendana Rodgersa będzie musiał się pocieszyć grą w Lidze Konferencji Europy.

