Legia gra o życie. Gdzie i o której oglądać mecz ze Spartakiem? [Transmisja TV, stream online]

Sytuacja Legii Warszawa w ekstraklasie jest dramatyczna. Mistrzowie Polski w dalszym ciągu znajdują się w strefie spadkowej, a do tej pory wygrali zaledwie cztery spotkania. Nastroje kibiców mógłby poprawić awans do 1/16 finału Ligi Europy. Potrzebne jednak jest do tego zwycięstwo ze Spartakiem Moskwa. Gdzie i o której godzinie oglądać ten mecz?

REKLAMA

Zobacz wideo LEICESTER - LEGIA. Absurdalny wywiad Mioduskiego. A na boisku WSTYD!

Niemcy dostrzegli w grze Lewandowskiego pewien mankament

Legia - Spartak. Forma obu zespołów

"Wojskowi" znakomicie rozpoczęli zmagania w tegorocznej edycji Ligi Europy. Na początek Legia Warszawa wygrała 1:0 na wyjeździe ze Spartakiem, a następnie w takim samym stosunku wygrała u siebie z Leicester City. Potem jednak zanotowała trzy porażki - 0:3 i 1:4 z Napoli, a także 1:3 z Leicester City.

Ekipa Spartaka radzi sobie nieco lepiej. Po porażce 0:1 z Legią wygrała na wyjeździe 3:2 z Napoli, następnie przegrała 3:4 i zremisowała 1:1 z Leicester City, aby następnie wygrać 2:1 z Napoli. Po pięciu meczach rosyjski zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy C.

Pierwsze starcie obu zespołów w fazie grupowej Ligi Europy miało niecodzienny przebieg. Piłkarze Spartaka przeważali praktycznie przez całe spotkanie, ale brakowało im skuteczności pod bramką Artura Boruca. W doliczonym czasie gry "Wojskowi" zapewnili sobie zwycięstwo dzięki bramce Lirima Kastratiego.

Destabilizacja w Spartaku przed meczem z Legią. "Kibice są wściekli. Nie wybaczą im"

Legia - Spartak. Gdzie i o której godzinie oglądać? [Transmisja TV, stream online]

Ostatni grupowy mecz Ligi Europy pomiędzy Legią Warszawa a Spartakiem Moskwa rozpocznie się w czwartek 9 grudnia o godzinie 18:45. Spotkanie będzie transmitowane na platformie Viaplay, a także na antenie TVP 2 i w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.