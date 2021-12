"Legia to nie Napoli, ale jeśli coś pójdzie nie tak, to będzie katastrofa. Globalna katastrofa"

Legia Warszawa czy Spartak Moskwa? Oba zespoły wciąż mają szanse awansować do fazy pucharowej Ligi Europy, a do tego dochodzi walka o Ligę Konferencji Europy. - Wszystko może się zdarzyć. Jeśli coś pójdzie nie tak, będzie to katastrofa. Globalna katastrofa - powiedział przed meczem Aleksandr Sobolew, strzelec klubu w lidze rosyjskiej.

3 Fot. Pavel Golovkin / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl