Zbigniew Boniek punktuje Legię. "Piłkarze, kibolstwo, no i ten wywiad."

Legia Warszawa przegrała 1:3 z Leicester City w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. To oznacza, że zespół prowadzony przez Marka Gołębiewskiego zagra na wiosnę w europejskich pucharach jedynie w przypadku, gdy pokona Spartaka Moskwa w ostatniej kolejce. Leicester City do gry w kolejnej fazie LE wystarczy remis z Napoli.

Zbigniew Boniek komentuje postawę Legii Warszawa. "Tylko zawodziła"

Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanowił skomentować sytuację Legii Warszawa. Wiceprezes UEFA nie nawiązał wyłącznie do wyniku meczu Wojskowych z Leicester City (1:3). "Niestety Legia w ostatnich 24 godzinach tylko zawodziła. Piłkarze, kibolstwo, no i ten wywiad…" - napisał Boniek. Były prezes PZPN zwrócił też uwagę na zachowanie kibiców Legii na King Power Stadium. Portal metro.co.uk przekazał informację, że dwunastu policjantów zostało rannych, dwóch z nich trafiło do szpitala, a siedmiu kibiców przebywa w areszcie.

Wywiad Dariusza Mioduskiego dla oficjalnej strony Legii Warszawa odbija się szerokim echem. Właściciel Wojskowych mówi w nim m.in otwarcie o zatrudnieniu Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa. "Taka jest praca trenera i takie jest prawo prezesa. Nie czytałem tego wywiadu. Jeżeli tak będzie, to prezesa decyzja" - mówił trener Marek Gołębiewski po meczu. Do wywiadu odniósł się też właściciel zespołu z Częstochowy, Michał Świerczewski. "Dariusz Mioduski mówi dużo o kulturze i współpracy między klubami, ale jego pewne zachowania świadczą o tym, że chyba nie wie, o czym mówi" - powiedział.

Sytuacja Legii Warszawa w Ekstraklasie pozostawia wiele do życzenia. Mistrzowie Polski nie wygrali żadnego z siedmiu ostatnich spotkań, zajmują przedostatnie miejsce w tabeli i mają tyle samo punktów, co Górnik Łęczna (9). Szansa na poprawę sytuacji będzie w niedzielę 28 listopada o godzinie 17:30, kiedy to Wojskowi zmierzą się z Jagiellonią Białystok.