"Niedopuszczalne". Anglicy publikują bilans po burdach na meczu Leicester - Legia

- Do 66. minuty meczu na King Power Stadium kibice Legii Warszawa zachowywali się wzorowo. Wtedy odpalili race, a potem do akcji ruszyła grupa chuliganów. Słowne prowokacje w kierunku policji i stewardów szybko przerodziły się w rękoczyny. Chuligani zerwali niebieskie płachty, które leżały na krzesełkach oddzielających sektor Legii od kibiców gospodarzy i ruszyli do ataku. Bójka chuliganów z policjantami trwała ponad dziesięć minut - pisał Konrad Ferszter, dziennikarz sport.pl.

12 policjantów zostało rannych

Angielska policja dokonała już bilansu zamieszek na trybunach. Dwóch policjantów zostało rannych. Obaj musieli trafić do szpitala. Jeden z nich ma podejrzenie wstrząsu mózgu, a inny złamał nadgarstek. W sumie rannych zostało dwunastu policjantów.

- Chociaż jestem zadowolona, że nasi funkcjonariusze zareagowali dobrze i udało im się zatrzymać kibiców przyjezdnych i zminimalizować kontakt między nimi, a kibicami gospodarzy, to bardzo rozczarowujące jest, że wielu fanów zachowało się w ten sposób. 12 policjantów zostało rannych podczas tego incydentu - powiedziała Julia Debenham, zastępca komendanta głównego policji w Leicester dla metro.co.uk.

Kibice Legii nie unikną kary i zapewne staną przed sądem. - Tego rodzaju zachowanie jest niedopuszczalne i będziemy w pełni badać ten incydent, aby postawić tych przestępców przed wymiarem sprawiedliwości - dodała Julia Debenham.

Skandaliczne sceny w sektorze Legii Warszawa. Są nowe nagrania [WIDEO]

Użytkownik "RMG", kibicujący Leicester City, opublikował na Twitterze film ze starcia kibiców Legii Warszawa z policją. Na nagraniu widać, jak fani Wojskowych przechodzili przez niebieską plandekę, a później przepychali lub kopali funkcjonariuszy. Jeden z nich w wyniku tego starcia spadł ze schodów.