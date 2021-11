Arkadiusz Milik z dwoma golami w meczu Ligi Europy. Miał sporo szczęścia [WIDEO]

Arkadiusz Milik doszedł już do pełnej sprawności po kontuzji odniesionej pod koniec ubiegłego sezonu. Napastnik gra w podstawowym składzie OM, a do tego powoli rozkręca się, jeśli chodzi o zdobywanie bramek.

REKLAMA

Zobacz wideo Eric Abidal pod wrażeniem Polaka. "On może być, tak jak Lewandowski, przykładem dla młodych piłkarzy"

Arkadiusz z dwoma gola w Lidze Europie. Sporo szczęścia przy rzucie karnym [WIDEO]

W czwartek Olympique Marsylia mierzył się z Galatasarayem w meczu piątej kolejki Ligi Europy. Milik zaczął od pierwszej minuty, tworząc duet napastników z Bambą Diengiem. Spotkanie było dla zespołu Jorge Sampaolego bardzo istotne, gdyż ewentualna porażka oznaczała pożegnanie się z grą w Lidze Europie na wiosnę.

Legia zasili wreszcie konto klubu? Do wygrania ponad 2,5 mln złotych

Od początku spotkania przeważali gospodarze, którzy już po 30 minutach prowadzili 2:0, a na dokładkę w 64. minucie dołożyli trzecie trafienie. Pozytywnym impulsem dla OM miała być sytuacja z 68. minucie, kiedy to sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Arkadiusz Milik, ale nie udało mu się pokonać bramkarza w pierwszej próbie. Strzał w lewy dolny próg bramki obronił Fernando Muslera. Urugwajczyk tak niefortunnie sparował piłkę, że ta wpadła pod nogi Arkadiusz Milika, który trafił do siatki.

W 85. minucie Arkadiusz Milik pokonał Muslerę po raz drugi. Napastnik wykorzystał piękne dośrodkowanie Konrada de La Fuente, który wypatrzył stojącego w polu karnym Milika, a także z bliska zakończył akcję głową.

Mecz Ligi Europy z udziałem Milika przerwany. Kibice znowu dali o sobie znać. Awantura między piłkarzami

Spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 4:2 dla Galatasaray. OM zajmuje trzecie miejsce w grupie z czterema punktami po pięciu meczach. Francuzi będą w ostatniej kolejce zmierzą się u siebie z Lokomotiwem. Mecz zadecyduje o tym, który zespół zajmie trzecie miejsce w grupie będzie grać w Lidze Konferencji. Dla Milika był to trzeci i czwarty gol strzelony w 10 meczach w trwającym sezonie. Wcześniej napastnik trafił także w meczach z Lazio oraz Lorient.