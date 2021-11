Mecz Ligi Europy z udziałem Milika przerwany. Kibice znowu dali o sobie znać. Awantura między piłkarzami

Sytuacja była już napięta przed meczem. Przy okazji pierwszego spotkania obu ekip pod koniec września między pseudokibicami obu zespołów doszło do bijatyk. W zamieszkach rannych zostało 22 funkcjonariuszy francuskiej policji. W trakcie samego meczu fani Galatasaray odpalili środki pirotechniczne, które rzucili potem na murawę. Spotkanie zostało przerwane na kilka minut.

Mecz w Lidze Europy przerwany. Olympique znowu obrzucony przedmiotami

Niestety w rewanżu też nie obyło się bez incydentów. Kibice Galatasaray próbowali przeszkodzić piłkarzom Marsylii w wykonaniu rzutu rożnego i zaczęli rzucać przedmiotami w kierunku piłkarzy gości. Mecz został przerwany na kilka minut, a między piłkarzami doszło nawet do awantury. Zawodnicy Galatasaray podeszli pod trybuny i krzyczeli do kibiców, aby ci przestali rzucać przedmiotami na murawę. Mecz po krótkiej przerwie został wznowiony.

"Piłkarze Marsylii wyglądają na zmęczonych psychicznie" – napisał na Twitterze jeden z obserwatorów. Nic dziwnego, bo ekipa Marsylii ma już sporo złych doświadczeń, jeżeli chodzi o rzucanie w nich różnymi rzeczami. Nie dalej jak kilka dni temu ucierpiał Dimitri Payet. Francuz przygotowywał się do wykonania rzutu rożnego w meczu z Olympique Lyon i nagle został trafiony napełnioną wodą plastikową butelką. Trafiła go w okolice ucha. To wydarzyło się w drugiej minucie meczu i nie został on już wznowiony.

Mecz Galatasaray z Olympique Marsylia zakończył się wygraną gospodarzy 4:2. W pierwszym składzie drużyny gości na boisku pojawił się Arkadiusz Milik, który obie bramki dla swojego zespołu.