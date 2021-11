Legia gra z Leicester w Lidze Europy. Uwaga! Nie zobaczysz meczu w telewizji

Sytuacja w grupie Legii Warszawa stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Wszystko przez wynik środowego meczu Spartaka Moskwa z SSC Napoli (2:1). Dzięki temu to właśnie Rosjanie znajdują się obecnie na 1. miejscu w tabeli (7 pkt). Taki sam dorobek punktowy ma wicelider - Napoli. Trzecie miejsce z sześcioma punktami należy właśnie do Legii, a na ostatniej pozycji znajduje się Leicester City (5 pkt). Widać więc, że mistrzowie Polski muszą co najmniej zremisować, jeżeli chcą utrzymać pozycję dającą możliwość gry w europejskich pucharach (3. miejsce daje wejście do Ligi Konferencji Europy), a najlepiej wygrać, aby wrócić na pozycję lidera w grupie C.

Legia Warszawa wróci na pozycję lidera grupy C? Leicester City już raz zostało pokonane

Czy wygrana Legii Warszawa jest możliwa? W ostatnich tygodniach mistrzowie Polski przechodzą przez trudny okres, co widać po wynikach w ekstraklasie. Drużyna prowadzona przez Marka Gołębiewskiego przegrała cztery ostatnie mecze z rzędu (3 w ekstraklasie i jedno z SSC Napoli w Lidze Europy). Forma zespołu nie napawa więc optymizmem.

Mimo to sytuacja w Lidze Europy nie wygląda najgorzej. Legia ma wciąż realne szanse na wywalczenie awansu do następnego etapu rozgrywek. Piłkarze zapewnili to sobie dzięki dwóm wygranym ze Spartakiem Moskwa (1:0) i z Leicester City (1:0). Rewanż może więc być bardzo interesujący.

Liga Europy. Gdzie i o której obejrzeć mecz Leicester City - Legia Warszawa? Transmisja TV, stream online

Uwaga na miejsce transmisji tego meczu! Kibice nie będą mogli go obejrzeć w ogólnodostępnej telewizji. Leicester City zmierzy się z Legią Warszawa w 5. kolejce fazy grupowej Ligi Europy w najbliższy czwartek (25 listopada) o godz. 21:00. Mecz transmitowany będzie na platformie Viaplay. Relacja na żywo dostępna będzie na portalu Sport.pl i Sport.pl LIVE. Retransmisja tego meczu odbędzie się o godz. 23:00 w TVP Sport oraz serwisie sport.tvp.pl