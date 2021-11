Spięcie trenerów po meczu Napoli - Spartak. Spaletti pokazał najgorsze oblicze

Spartak Moskwa po dwóch bramkach Aleksandra Sobolewa ograł Napoli 2:1 (dla gości strzelił Elif Elmas) i został nowym liderem grupy C Ligi Europy. I choć włoski zespół traktuje Ligę Europy nieco po macoszemu, to trener Luciano Spalletti i tak był wściekły po ostatnim gwizdku. Na tyle wściekły, że nie podał ręki Rui Vitorii, szkoleniowcowi gospodarzy. A wszystko zarejestrowały kamery.

Jaką osobą jest Spalletti? - Trener jest bardzo pogodną osobą, lubi sobie żartować z zawodnikami i z zawodników. Ale jeśli coś mu się nie podoba, to atmosfera od razu robi się poważna. Jest perfekcjonistą. Jeśli coś jest nie tak, to powtarzamy to do skutku. Nawet jeśli ma być to 10 powtórzeń. Na pewno jednak ma niesamowitą wiedzę taktyczną. Spójrz na nasze stałe fragmenty gry. Zaczęły kończyć się golami, bo duży kładzie na nie nacisk - mówił nam Hubert Idasiak, trzeci bramkarz Napoli.

Porażka Napoli pokrzyżowała mocno im plany. Ale pokrzyżowała też plany Legii, która w czwartek zagra z Leicester, a w 6. kolejce właśnie ze Spartakiem. Wszystkie drużyny wciąż mogą awansować.

Tabela grupy C Ligi Europy

Spartak 5 meczów, 7 punktów Napoli 5 meczów, 7 punktów Legia 4 mecze, 6 punktów Leicester 4 mecze, 5 punktów

Można z nim żartować, ale lepiej go nie wkurzać, o czym przekonał się nawet Francesco Totti. Wojciech Szczęsny dodaje, że w ciągu kilku miesięcy pracy z nim, nauczył się więcej niż przez dekadę w Anglii. Poznajcie Luciano Spallettiego, urokliwego trenera Napoli - więcej TUTAJ.