Sensacja! Napoli przegrywa w Lidze Europy! Najgorszy scenariusz dla Legii Warszawa

Głównym celem Napoli w tym sezonie jest awans do Ligi Mistrzów, więc priorytetem jest dobra gra w Serie A, a Liga Europy jest traktowana nieco po macoszemu. W środę trener Luciano Spalletti dał szansę kilku zmiennikom (m.in. Alexowi Meretowi, Stanislavowi Lobotce, Juanowi Jesusowi czy Andrei Petagnii). Ale oni tej szansy nie wykorzystali. Nie minęło 60 sekund, a Lobotka miał na swoim koncie dwa nieudane zagrania. Chwilę później sfaulował rywala we własnym polu karnym, a rzut karny - w 3. minucie - pewnie wykorzystał Aleksandr Sobolev. Mierzący 195 cm Rosjanin strzelił także drugiego gola, gdy wygrał główkę z Kalidou Koulibalym. Po pierwszej połowie Spartak prowadził 2:0, choć niczego wielkiego nie pokazał. Napoli też nie.

REKLAMA

Zobacz wideo Maradona, Hamsik, a kiedyś Zieliński? "Może stać się symbolem Napoli" [REPORTAŻ]

Legia Warszawa osłabiona w meczu z Leicester City! Trzech piłkarzy nie zagra

Napoli przejęło inicjatywę po przerwie. Najpierw do siatki trafił Giovane Di Lorenzo, ale okazało się, że był na spalonym. W 64. minucie Mario Rui zagrał na prawe skrzydło do Petagnii, który miękką wrzutką obsłużył Elifa Elmasa, a wschodząca gwiazda Macedonii Północnej strzeliła gola głową.

Burza po meczu Legii. Włosi oskarżają. "Konsekwencje polityki Morawieckiego"

I to właśnie Elmas był najlepszym zawodnikiem gości. Napoli przeważało do ostatniego gwizdka. Oddali aż 9 celnych strzałów (Spartak tylko 3) i częściej utrzymywali się przy piłce (69 do 31 procent). Piotr Zieliński rozegrał dość bezbarwne spotkanie.

Porażka Napoli pokrzyżowała mocno im plany. Ale pokrzyżowała też plany Legii, która w czwartek zagra z Leicester, a w 6. kolejce właśnie ze Spartakiem. Wszystkie drużyny wciąż mogą awansować.

Tabela grupy C Ligi Europy