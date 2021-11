Legia Warszawa osłabiona w meczu z Leicester City! Trzech piłkarzy nie zagra

Sezon 2021/22 to istny koszmar dla Legii Warszawa. Mistrzowie Polski w niedzielę zanotowali siódmy przegrany mecz z rzędu i to w dramatycznych okolicznościach. Legia przegrywała na wyjeździe 0:2 z Górnikiem Zabrze, ale w drugiej połowie w ciągu niespełna dwóch minut doprowadziła do remisu. Do Warszawy wróciła jednak z niczym, bo w 96. minucie Krzysztof Kubica dał Górnikowi trzy punkty. Legia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i ma tyle samo punktów co ostatni Górnik Łęczna.

REKLAMA

Zobacz wideo Legenda Legii jednoznacznie: Jest winny chaosu. "To nie jest katastrofa. To skandal"

Legioniści nie mają czasu na to, aby rozpamiętywać tamtej porażki, bo następny mecz grają już w czwartek w Lidze Europy. Tam mimo dwóch ostatnich, bolesnych przegranych z Napoli (0:3 i 1:4) Legia nadal ma szansę na wyjście z grupy. Polska drużyna zajmuje drugie miejsce za włoską ekipą. Trzecie jest Leicester, które traci do Legii jeden punkt, zatem czwartkowe spotkanie będzie niezwykle istotne dla sprawy awansu do dalszej fazy turnieju.

Były piłkarz Legii Warszawa grzmi o klubie. "To jest patologia"

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

Trzech kontuzjowanych przed meczem z Leicester

Portal legioniści.com przybliżył kibicom mistrza Polski sytuację kadrową drużyny Marka Gołębiewskiego. Do Anglii nie pojedzie na pewno trzech piłkarzy. Są to Artur Boruc, Maik Nawrocki i Lirim Kastrati. Doświadczony bramkarz wrócił do treningów z drużyną po kontuzji pleców, ale jak czytamy, sztab szkoleniowy planuje jego powrót na mecz ligowy z Jagiellonią Białystok. W meczu z Leicester między słupkami ponownie ma stanąć Cezary Miszta.

Do pełni sił nie wrócił jeszcze Maik Nawrocki, który doznał urazu mięśnia dwugłowego uda w meczu z Piastem Gliwice (1:4). Jego powrót jest zaplanowany na początek grudnia i mecz w Pucharze Polski z Motorem Lublin. Natomiast Lirim Kastrati doznał kontuzji na treningu w zeszłym tygodniu. Kosowianin ma problem z kostką i jego również zabraknie w meczu z Leicester.

Początek meczu Leicester City – Legia Warszawa zaplanowano na godzinę 21. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Papszun wypali w Legii pod jednym warunkiem. "80% tego co ma w Rakowie"