Szalona sytuacja w grupie Legii Warszawa. A teraz kluczowy mecz. On może zdecydować

W czwartek Legia Warszawa po raz kolejny nie miała szans w meczu z Napoli i przegrała aż 1:4. W drugim spotkaniu tej grupy Leicester City zremisowało 1:1 ze Spartakiem Moskwa. Kolejna porażka mistrzów Polski znacznie utrudniła ich sytuację w Lidze Europy Nowym liderem grupy zostało Napoli z siedmioma punktami na koncie. Legia wciąż zajmuje korzystne drugie miejsce w grupie z sześcioma punktami na koncie, ale tuż za ich plecami jest Leicester (pięć punktów) oraz Spartak Moskwa (cztery punkty). Choć los jest wciąż w rękach Wojskowy, to na dwie kolejki przed końcem nie mają marginesu na kolejne porażki.

Legia Warszawa może zapewnić sobie awans do fazy pucharowej LE już po piątej kolejce

W piątej kolejce Legia Warszawa zmierzy się z Leicester na wyjeździe, a Spartak podejmie u siebie Napoli. Co musi się stać, aby zespół Gołębiewskiego zapewnił sobie awans do kolejnej fazy Ligi Europy? Jest to możliwe w dwóch przypadkach. W obu Legia musi wygrać mecz z Leicester. Jeśli w takiej sytuacji Napoli wygrałoby również ze Spartakiem, to choć Legia wciąż traciłaby punkty do Napoli, za to miałaby cztery punkty przewagi na Leicester i pięć nad Spartakiem. W przypadku remisu w spotkaniu Anglików z Włochami, Legia mogłaby wrócić nawet na pozycję lidera. Wtedy Napoli traciłoby do niej punkt, a Leicester oraz Spartak - cztery.

W tej edycji LE Leicester remisowało 2:2 z Napoli oraz 1:1 ze Spartakiem Moskwa w meczach domowych. Podział punktów w spotkaniu z Anglikami byłby bardzo korzystny wynikiem dla Legii i na pewno pozwoliłby jej utrzymać drugie miejsce w grupie przed ostatnią kolejką. Nawet w sytuacji, gdyby Spartak wygrał z Napoli i zrównałby się ze stołecznym klubem punktami, to o kolejności w tabeli decydują mecze bezpośrednie, a w tym lepsza jest Legia.

Pozytywną informacją jest fakt, że nawet po porażce w meczu z Leicester mistrzowie Polski nie stracą szans na zajęcia drugie miejsca w grupie, wypuszczą jednak los z rąk. Najgorszy scenariusz to porażka w meczu z Anglikami oraz wygrana Napoli ze Spartakiem. Wtedy strata do lidera Serie A wynosiłaby aż cztery punkty, a do Leicester - dwa. Porażka Legii i remis Włochów w meczu ze Spartakiem oznaczałby natomiast, że remis Napoli z Leicester w ostatnim meczu daje awansu obu tym ekipom bez względu na wynik meczu Legii ze Spartakiem. Po piątej kolejce mistrzowie Polski mogą także spaść na czwarte miejsce w grupie. Stanie się tak, jeśli przegrają z Leicester, a Spartak wygra z Napoli.

Liga Europy. Tabela grupy C i terminarz:

SSC Napoli - 4 mecze, 7 pkt, bramki 11:6 Legia Warszawa - 4 mecze, 6 pkt, bramki 3:7 Leicester City - 4 mecze, 5 pkt, bramki 7:7 Spartak Moskwa - 4 mecze, 4 pkt, bramki 7:8

4. kolejka

Spartak Moskwa - SSC Napoli (24.11, 16:30)

Leicester City - Legia Warszawa (25.11, 21:00)

5. kolejka