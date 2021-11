Mladenović aż złapał się za głowę. Wawrzyniak reaguje: Sytuacja jest dramatyczna!

- Tak rozgoryczonego Filipa Mladenovicia nie widzieliśmy dawno - powiedziała prowadząca w TVP studio Sylwia Dekiert. - Ta jego wypowiedź dobrze podsumowuje to, co dzieje się w Legii Warszawa. Sytuacja jest dramatyczna, wcale im tego nie zazdroszczę - podsumował również będący w studiu Jakub Wawrzyniak.

"Jestem smutny, bo to nie był mecz do przegrania"

Wcześniej mówił jednak Mladenović, który pierwszy stanął przed kamerą TVP. Ale zanim stanął, rozegrał najlepsze spotkanie w tym sezonie. To po jego asyście gola na 1:0 dla Legii strzelił już w 10. minucie Mahir Emreli.

- Dobrze zaczęliśmy mecz. Tak, jak chcieliśmy. Było widać, że bardziej broniliśmy się przed Napoli. Ale spodziewaliśmy się takiego spotkania. Szybko wykorzystaliśmy nasz moment, który mieliśmy. Wspominałem jeszcze przed meczem o naszej skuteczności, że musi być lepsza. Dzisiaj była lepsza, choć trochę zabrakło nam jej na początku drugiej połowy. Ale to nie o to chodzi, bo przeciwko takim drużynom nie możesz sobie pozwolić na takie łatwe i proste błędy, jakie zrobiliśmy dzisiaj - zaczął rozkładać ręce Mladenović.

I mówił dalej: - Jestem smutny, bo to nie był mecz do przegrania. Myślę, że trochę odpuściliśmy końcówkę. Że to my sami naszymi prostymi i łatwymi błędami zrobiliśmy różnicę. Byłem przekonany, że nie będzie pierwszego rzutu karnego, ale sędzia zadecydował inaczej. Później były kolejny karny. Ale to nie one same w sobie są problemem, a bardziej to, że tracimy w tak łatwy sposób piłkę w środku boiska. Nie można sobie pozwalać na takie zachowanie na takim poziomie.

A kiedy zapytany został na koniec, czy ten mecz to światełko w tunelu, odparł: - Na pewno inaczej gramy w ekstraklasie, a inaczej w Lidze Europy. Dziś było więcej gry defensywnej w naszym wykonaniu. Jeżeli mogę, zawsze staram się znaleźć jakieś pozytywy. Ale... Naprawdę musimy znaleźć drogę do wyjścia z dołka, bo to coraz bardziej boli.