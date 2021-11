Radosław Majdan widzi pozytywy mimo porażki Legii. "W Polsce nie ma takich drużyn"

- Piłkarze Legii w pierwszych 45 minutach autentycznie mi imponowali. To była taka drużyna, którą oglądaliśmy w tych pierwszych meczach Ligi Europy. Legia potrafiła się zorganizować w defensywie, walczyć całym zespołem, nie popełniać dużo błędów indywidualnych i skorzystać ze swojej szansy. Była przy tym maksymalnie skuteczna, a tego jej brakuje w rozgrywkach Ekstraklasy - zauważa Majdan. Były bramkarz zaznacza też, że warszawianie zagrali na dużo większej intensywności niż choćby w starciu z Pogonią Szczecin, co dawało efekty. Doskakiwali do rywala, szybko wychodzili do przodu.

- Legia w tej pierwszej połowie wykonała maksymalny wysiłek. Ja nawet zastanawiałem się, czy to nie jest za duży koszt? Czy drużyna wytrzyma na tym poziomie całe 90 minut? Jasne też było, że im dłużej ten wynik 1:0 będzie niekorzystny dla rywali, tym szybciej trener Luciano Spalletti wprowadzi zawodników z pierwszego składu - zauważa Majdan, tłumacząc gorszą drugą odsłonę spotkania, w której legioniści stracili 4 gole.

"Szukałbym pozytywów"

- Ja w tym meczu doszukiwałbym się jednak pozytywów. To był lepszy mecz Legii niż ten w Neapolu (0:3). Tam Legia Liczyła na łut szczęścia. W Warszawie postawiła się Włochom - mówi nam Majdan.

Majdan dodaje, że mecz z Napoli może być dla mistrza Polski przełomowy

- Jeśli Legia zagra tak w większości spotkań ligowych, to nie zostanie tak skarcona, bo w Polsce nie ma tak jakościowych drużyn, z jaką mierzyła się w czwartek. Ja od początku mówiłem, że w tej grupie Legia będzie biła się ze Spartakiem o trzecie miejsce, które zapewnia grę w Conference League. Napoli i Leicester to drużyny ponad polskie siły. Oczywiście można z nimi czasem wygrać jakiś mecz, tak jak to zrobiła Legia z Anglikami u siebie, ale rewanż na Wyspach będzie bardzo trudnym starciem. Kluczowy będzie mecz z Rosjanami na Łazienkowskiej - zauważa nasz rozmówca.

Dwa wymowne obrazki w meczu Legii Warszawa. Od razu ruszył do trenera

Majdan odniósł się też do pierwszego karnego dla Napoli podyktowanego za faul na Piotrze Zielińskim.

- Połowa sędziów, by to gwizdnęła, połowa nie. Natomiast warto zwrócić uwagę, jak do tego zdarzenia doszło. Piłkarze Legii zbyt łatwo zgubili krycie. Zawodnicy z Włoch zrobili zmianę krzyżową, wbiegli za plecy, a warszawianie się pogubieni. Drugi karny? Można było go uniknąć, czasem zawodnicy, gdy są zmęczeni, zachowują się irracjonalnie. Za takie zachowanie można uznać przewrotkę w polu karnym podczas wybicia Josue, po której Portugalczyk faulował rywala. Jednak ja bym za ten mecz go nie ganił. Trochę mi go szkoda, napracował się podczas całego spotkania. Zagrał czarodziejskie podanie do Filipa Mladenovica, po którym padł gol. Całe spotkanie skończyło się jednak dla Josue fatalnie. Gdyby nie te dwa karne, które spowodował, to po tym meczu wyróżniłbym go jako jednego z lepszych na boisku. Rozumiem, że to może brzmieć dziwnie, ale on był pod grą, zmieniał ciężar gry, ciągnął kolegów. Gdyby został w Legii dłużej, mógłby zostać liderem tej drużyny, ma do tego predyspozycje - ocenił Majdan.

Następny mecz Legia zagra trzy dni po starciu z Napoli. Jej rywalem - tym razem w lidze - będzie Stal Mielec.