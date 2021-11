Trener Legii zabrał głos po porażce z Napoli. Wskazał kluczowy moment

Spotkanie na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie rozpoczęło się dość spokojnie. Od samego początku gracze Legii spróbowali wyjść wysokim pressingiem, ale bardzo szybko zostali zdominowani przez drużynę Napoli. Goście prowadzili grę, ale nie stwarzali zbyt wiele zagrożenia. O dziwo więc to gospodarze wyszli na prowadzenie. W 10. minucie spotkania Mahir Emreli urwał się obrońcom i pewnie wykorzystał świetne podanie ze skrzydła od Filipa Mladenovicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Druga połowa mogła rozpocząć się pięknie dla Legii, ale bardzo dobry strzał Yuriego Ribeiro wylądował zaledwie na słupku bramki Alexa Mereta. W dalszym ciągu zdecydowaną przewagę mieli gracze Napoli i w końcu doprowadzili do wyrównania, dzięki trafieniu z rzutu karnego Piotra Zielińskiego. Po tej bramce obraz gry się nie zmienił. Niestety drugiego karnego sprokurował Josue, a wykorzystał go bez żadnego problemu Dries Mertens. Warszawianie całkowicie się posypali i już po kilku minutach stracili trzecią bramkę zdobytą przez Hirvinga Lozano. W samej końcówce spotkania gospodarzy dobił jeszcze Adam Ounas.

Tak piłkarz Legii zareagował na kuriozalne błędy. Wymowny obrazek

Marek Gołębiewski zaskakuje po meczu z Napoli. "Chłopcy zasłużyli na coś więcej"

Swój debiut w europejskich pucharach zaliczył w czwartek trener Legii Marek Gołębiewski. 41-letni szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Czesława Michniewicza. Meczu z Napoli zdecydowanie nie może jednak uznać za udany, ale jak sam przyznał, docenia postawę swoich zawodników. - W szatni pochwaliłem zawodników, że pokazali legijnego zęba, że bardzo chcą grać dla kibiców. Dziś była wspaniała atmosfera. Dziękuję za przybycie i stworzenie widowiska - powiedział trener Legii w rozmowie z TVP Sport.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

- Nie jestem sędzią, więc nie mnie jest oceniać decyzje o pierwszym karnym dla Napoli. W tym momencie remisowaliśmy, potem był drugi karny i domek z kart się posypał. Mieliśmy pomysł, by grać w niskiej obronie i wyprowadzać kontry. Udało się trzy-cztery razy, dwie mogły zakończyć się bramką. Było to malo jak na tak dysponowane Napoli - zauważył Gołębiewski. - Czasami spóźnialiśmy podanie na Kastratiego i przez to nie mieliśmy sytuacji. Muszę przyznać wyższość drużyny włoskiej. Postawiliśmy się, ale niestety 1:4 to dla mnie bardzo przykry wynik. Chłopcy zasłużyli na coś więcej. - Zabrakło drugiego gola. Przy wyniku 1:2 psychika siada, wiesz, że wiele już nie wykreujesz. Ostateczny wynik jest za wysoki, ale sprawiedliwy - dodał.

Dwa wymowne obrazki w meczu Legii Warszawa. Od razu ruszył do trenera

Na koniec Marek Gołębiewski odniósł się do trudnej sytuacji w ekstraklasie i postawił pewną diagnozę. - Znowu mamy słynne trzy dni do meczu - do Stali Mielec. Ekstraklasa jest dla nas bardzo ważna, bo jesteśmy na bardzo niskim miejscu. Uważam, że w ekstraklasie mamy za mało zawodników w polu karnym przy dośrodkowaniach. Chcemy w tym kierunku iść - zakończył trener Legii.