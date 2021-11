Miażdżąca krytyka Wojciecha Szczęsnego. I to z ust dwukrotnego wicemistrza świata

– Kilka jego występów było katastrofalnych. Myślę, że latem Juventus powinien wydać pieniądze na nowego bramkarza. Przy całym szacunku, taka drużyna potrzebuje lepszego golkipera od Szczęsnego – mówi Ruud Krol na łamach "WP Sportowe Fakty".

72-letni Ruud Krol – dwukrotny wicemistrz świata z reprezentacją Holandii, a dziś szkoleniowiec – wypowiedział się na temat szans Legii w starciu z Napoli, byłym klubem Krola. Na łamach "WP Sportowe Fakty" przyznał wprost: – Napoli czeka trudny wieczór.

Krol: Grupa Legii i Napoli jest nieprzewidywalna

– Nieco innego niż ten, który został rozegrany we Włoszech. Napoli spisało się bardzo dobrze, a Legia skupiała się na głębokiej defensywie. To był mecz do jednej bramki. Gospodarze całkowicie zdominowali przeciwnika. Mieli pewne kłopoty ze złamaniem Legii, ale gdy otworzyli wynik, poszło już dużo łatwiej. Przed własną publicznością mistrz Polski zagra nieco odważniej – powiedział Krol.

Dodał też, że grupa Ligi Europy, w której rywalizują Legia i Napoli, jest nieprzewidywalna. Podał przykład meczu ekipy z Neapolu z Leicester. Włosi zremisowali 2:2, mimo że mogli wbić rywalom co najmniej kilka goli.

W tym momencie w grupie C prowadzi Legia. Ma sześć punktów, o dwa więcej od Napoli i Leicester. Trzy punkty uzbierał ostatni w stawce Spartak Moskwa. Najbliższa kolejka może wywrócić jednak tabelę do góry nogami.

"Juventus powinien wydać pieniądze na bramkarza"

Ruud Krol skomentował także postawę Polaków w Serie A – Piotra Zielińskiego i Wojciecha Szczęsnego. O ile Zielińskiego chwalił, przewidując zwyżkę formy pomocnika Napoli, o tyle bramkarzowi Juventusu oberwało się dość mocno.

– Kilka jego występów było naprawdę katastrofalnych. W zeszłym sezonie rozegrał wiele bardzo dobrych spotkań, więc nie spodziewałem się, że popełni takie błędy. Juventus potrzebuje wzmocnień na wielu pozycjach, a nie ma gigantycznego budżetu na transfery. Myślę jednak, że latem powinni wydać pieniądze na nowego bramkarza. Przy całym szacunku, taka drużyna potrzebuje lepszego golkipera od Szczęsnego. Takiego, który częściej pomaga zespołowi – stwierdził Krol.

Mecz Legii z Napoli w czwartek o godz. 18.45. Spotkanie będzie transmitowane w TVP2. Mecz będzie dostępny w Viaplay.pl. Relacja na żywo odbędzie się na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.