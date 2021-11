To byłby dla Legii najgorszy scenariusz. Szalona sytuacja w grupie Ligi Europy

Choć Legia Warszawa prezentuje się fatalnie w ekstraklasie, to jej sytuacja w Lidze Europy jest zgoła inna. Na półmetku fazy grupowej mistrzowie Polski mają na koncie sześc punktów, za nimi jest Napoli oraz Leicester z czterema punktami na koncie, tabelę zamyka natomiast Spartak, który wygrał jedynie mecz z Napoli na wyjeździe.

Liga Europy. Tabela grupy C po trzech kolejkach:

Legia Warszawa - 6 punktów, bramki 2:3 Napoli - 4 punkty, bramki 7:5 Leicester - 4 punkty, bramki 6:6 Spartak - 3 punkty, bramki 6:7

W trzeciej kolejce Legia przegrała 0:3 z Napoli, co nieco ograniczyło jej margines błędu. Dwupunktowa przewaga nad rywalami pozwala Legii na kolejną utratę punktów, ale w zależności od wyników czwartkowych spotkań sytuacja Wojskowych może obrócić się o 180 stopni.

Legia Warszawa może spaść nawet na trzecie miejsce. Jak wygląda jej sytuacja w tabeli? [SCENARIUSZE]

Podstawowym celem w meczu z Napoli będzie dla Legii uniknięcie porażki, gdyż w przypadku remisu bądź wygranej zespół Gołębiewskiego na pewno zachowa pierwsze miejsce w grupie. Dzieje się tak, gdyż o kolejności decydują mecze bezpośrednie, stąd nawet przy ewentualnym remisie Legii i wygranej Leicester nad Spartakiem oba zespoły miałyby po siedem punktów, ale wyżej wciąż będzie Legia.

Najlepszym możliwym scenariuszem dla Legii byłoby zwycięstwo nad Napoli, a także remis w spotkaniu Leicester ze Spartakiem. W takiej sytuacji zespół z Warszawy miałby cztery punkty przewagi nad Leicester, pięć nad Napoli oraz Spartakiem Moskwa.

Pod uwagę trzeba jednak wziąć porażkę Legii w spotkaniu z liderem Serie A. Takie wynik wydaje się być dość realny, gdy przypominamy sobie ostatni mecz obu drużyn oraz ich aktualną formę. Przegrana w czwartkowym meczu znacznie utrudni sytuację Legii w grupie LE, ale nie sprawi, że będzie ona beznadziejna

Pozytywem jest fakt, że porażka na pewno nie zepchnie zespół Gołębiewskiego na czwarte miejsce w grupie, które oznacza brak europejskich pucharów na wiosnę. Najgorszym możliwym scenariuszem byłaby porażka Legia w meczu z Napoli oraz zwycięstwo Leicester nad Spartakiem. Jeśli tak by się stało, Wojskowi spadliby na trzecie miejsce w grupie z jednopunktową stratą do Włochów i Anglików. Co ciekawe, mimo porażki w czwartek, Wojskowi na pewno utrzymają miejsce w czołowej dwójce pod warunkiem, że w drugim spotkaniu będzie remis bądź wygrana Spartaka Moskwa. Jeśli Rosjanie wygrają to zrównają się punktami z Legią, ale Leicester wciąż będzie tracić dwa punkty, zaś w przypadku remisu w tym spotkaniu przewaga Legii skurczy się do dwóch punktów nad Spartakiem i jednego nad Leicester.

Jak wynika z analizy, na dziewięć możliwych scenariuszy Legia Warszawa zachowa miejsce w czołowej dwójce aż w ośmiu. Niekorzystny jednak fakt, że ten dziewiąty, a więc wygrana Napoli oraz Leicester jawi się jako najbardziej prawdopodobny.

Legia Warszawa - SSC Napoli. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie Ligi Europy? Transmisja TV, stream online

Legia Warszawa podejmie SSC Napoli na własnym stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Mecz odbędzie się w czwartek (4 listopada) o godz. 18:45. Dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest fakt, że spotkanie będzie transmitowane w TVP2. Poza tym mecz będzie dostępny w serwisie Viaplay.pl. Relacja na żywo natomiast odbędzie się na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.