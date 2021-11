Jednoznacznie! Tak Piotr Zieliński ocenił Legię Warszawa

Choć Legia Warszawa prezentuje się fatalnie w ekstraklasie, to mistrzowie Polski wciąż znajdują się w bardzo dobrej sytuacji w europejskich pucharach. Po trzech kolejkach fazy grupowej są liderem grupy C w Lidze Europy z sześcioma punktami na koncie. W czwartek zespół Marka Gołębiewskiego zmierzy się z Napoli u siebie. Choć w pierwszym meczu Legia była bez szans i przegrała 0:3, to do rewanżowego starcia podchodzi z nadziejami, zwłaszcza że lider Serie A przyjedzie do Warszawy poważnie osłabiony. W meczu z Legią nie wystąpią m.in. Lorenzo Insigne i Victor Osimhen.

Napoli wcale nie jest osłabione. "Dlaczego mielibyśmy traktować to mniej poważnie?"

Do braku podstawowych zawodników odniósł się Luciano Spalletti na konferencji prasowej przed spotkaniem. Na pytanie jednego z dziennikarzy szkoleniowiec Napoli od razu stwierdził, że braki kadrowe wcale nie są takim dużym problemem.

- Nie wiem, dlaczego mielibyśmy być osłabieni? Mamy silny skład i możemy dać odpocząć tym, którzy grali najwięcej. Jesteśmy tu po to, aby wygrać. Wiemy, że w Europie nie jest łatwo, ale chcemy to zrobić. Dlaczego mielibyśmy traktować to mniej poważnie? Trener, który wysyła taką wiadomość musi się mylić. Piłkarze muszą dać z siebie wszystko. Meret gra, bo jest tak samo dobry jak Ospina, a nie dlatego, że mecz jest mniej ważny – powiedział Spaletti.

- Nie musisz się martwić o minuty, w których nie grasz. Myśl o tym co zrobisz w tych minutach, kiedy jesteś na boisku. Wszystko monitorujemy razem z lekarzami. Jeśli mięśnie są zmęczone, a my mamy alternatywy, to po co ryzykować? – dodał trener Napoli.

Na konferencji pojawił się też Piotr Zieliński. Polak nie grał w pierwszym meczu obu zespołów, który Legia przegrała 0:3. Reprezentant Polski leczył kontuzję. Teraz jest gotowy. W niedzielę został bohaterem Napoli strzelając jedyną bramkę w meczu z Salernitaną. – Czuję się dobrze, przezwyciężyłem problemy fizyczne i mogę pomóc drużynie – powiedział Zieliński.

Reprezentant Polski odniósł się też do aktualnej sytuacji Legii Warszawa. Mistrzowie Polski na półmetku fazy grupowej Ligi Europy są liderami w swojej grupie, ale w ekstraklasie zajmują miejsce spadkowe, choć mają przed sobą jeszcze mecze zaległe. – Trudno zrozumieć ten moment Legii. Od lat są silni. Mam nadzieję, że wrócą na swój poziom, ale dopiero po meczu z nami. Spodziewam się z ich strony ofensywnej postawy. Wiemy, co musimy zrobić. Będzie gorąca atmosfera, ale nam bardzo zależy na Lidze Europy. Mamy szeroki i silny skład i możemy zajść daleko – powiedział Zieliński.

Legia Warszawa podejmie SSC Napoli na własnym stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Mecz odbędzie się w czwartek (4 listopada) o godz. 18:45. Dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest fakt, że spotkanie będzie transmitowane w TVP2. Poza tym mecz będzie dostępny w serwisie Viaplay.pl. Relacja na żywo natomiast odbędzie się na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.