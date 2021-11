Legia Warszawa - Napoli w Lidze Europy! Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Legia Warszawa stanie przed niezwykle trudnym zadaniem. Najbliższe spotkanie będzie kluczowe w kontekście zachowania miejsca lidera grupy C w Lidze Europy. Obecnie mistrzowie Polski prowadzą w tabeli z sześcioma punktami na koncie. Tuż za ich plecami (4 pkt) znajdują się właśnie SSC Napoli oraz Leicester City.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Barcelony w niebezpieczeństwie. "Tam nie ma żadnej ochrony"

Legia Warszawa przed niezwykle trudnym zadaniem. SSC Napoli w osłabieniu

Ostatnie tygodnie Legii Warszawa to seria niepowodzeń w ekstraklasie i zmiany na stanowisku trenera. Obecnie zespół prowadzi nie Czesław Michniewicz, a Marek Gołębiewski. W pierwszym meczu pod wodzą nowego szkoleniowca zespół poniósł porażkę z Pogonią Szczecin 0:2. Podobnie było w ostanim starciu obu drużyn. W Neapolu to Włosi okazali się lepsi wygrywając 3:0. To nie zwiastuje najkorzystniejszego wyniku w rewanżu, choć Legia wciąż ma nadzieję, bo Włosi przyjadą do Polski w osłabieniu.

Trener Legii przekazał najnowsze, jednoznaczne informacje ws. Artura Boruca

- Mamy świadomość, że czeka nas trudny mecz z silnym rywalem, który ma w składzie bardzo dobrych zawodników i znanego trenera. Ale ja nikogo się nie boję. W moim DNA nie ma czegoś takiego jak strach - uśmiechnął się Mladenović. - Kluczowa będzie dobra i odpowiedzialna gra w defensywie - dodał piłkarz Legii.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Luciano Spalletti będzie musiał sobie radzić bez Victora Osimhena, Lorenzo Insigne, Kevina Malcuita, Kostasa Manolasa, a Mario Rui musi pauzować za czerwoną kartkę w meczu ze Spartakiem Moskwa. Legia również ma trudności i na pewno nie zagrają Joel Abu Hanna, Bartosz Kapustka, Mateusz Hołownia oraz Thomas Pekhart. Jednak bez niektórych z wymienionych klub występuje od kilku tygodni. Do treningów z zespołem wrócił już natomiast Artur Boruc.

Legia Warszawa - SSC Napoli. Gdzie i o której obejrzeć spotkanie Ligi Europy? Transmisja TV, stream online

Legia Warszawa podejmie SSC Napoli na własnym stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Mecz odbędzie się w czwartek (4 listopada) o godz. 18:45. Dobrą wiadomością dla polskich kibiców jest fakt, że spotkanie będzie transmitowane w TVP2. Poza tym mecz będzie dostępny w serwisie Viaplay.pl. Relacja na żywo natomiast odbędzie się na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.