Bardzo dobre wieści dla Legii Warszawa przed meczem z Napoli

Choć Legia Warszawa prezentuje się fatalnie w ekstraklasie, to mistrzowie Polski wciąż znajdują się w bardzo dobrej sytuacji w europejskich pucharach. Po trzech kolejkach fazy grupowej są liderem grupy C w Lidze Europy z sześcioma punktami na koncie. W czwartek zespół Marka Gołębiewskiego zmierzy się z Napoli u siebie. Choć w pierwszym meczu Legia była bez szans i przegrała 0:3, to do rewanżowego starcia podchodzi z nadziejami, zwłaszcza że lider Serie A przyjedzie do Warszawy poważnie osłabiony.

Napoli bez liderów w meczu z Legią. Do Warszawy przyleci tylko pięciu obrońców

Sporą stratą będzie brak duetu Osimhen - Insigne, które ma decydujący wpływ na ofensywę zespołu w tym sezonie. O tym, że nigeryjski napastnik, który zmaga się z kontuzją łydki, nie zagra w czwartkowym meczu, wiadomo było od kilku dni. Insigne miał przylecieć z zespołem do Warszawy, ale klub poinformował ostatecznie, że zawodnik będzie trenował indywidualnie w Neapolu z powodu lekkiego urazu, którego nabawił się w sobotę. Z tego powodu piłkarz nie grał w weekend z Salernitaną. To jednak nie koniec problemów zespołu Spallettiego, gdyż czwartek nieobecny będzie także jeden z liderów środka pola Fabian Ruiz, który narzeka na ból lewego mięśnia przywodziciela.

Włoski trener będzie miał także niewielkie pole manewru w linii defensywnej, gdyż do Warszawy przyleci zaledwie pięciu nominalnych obrońców - Giovanni Di Lorenzo, Kalidou Koulibaly, Juan Jesus, Amir Rrahmani oraz niedoświadczony Alesandro Zanioli. Z powodu urazu wciąż niedostępny pozostaje prawy obrońca Kevin Malcuit, odpoczywać będzie także Kostas Manolas, a Mario Rui musi pauzować za czerwoną kartkę w meczu ze Spartakiem Moskwa.

Jeśli chodzi o zespół mistrzów Polski, to w meczu z Napoli na pewno nie zagrają Joel Abu Hanna, Bartosz Kapustka, Mateusz Hołownia oraz Thomas Pekhart. Do treningów z zespołem wrócił już natomiast Artur Boruc.

Liga Europy. Legia - Napoli już w czwartek. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie? [Transmisja TV, stream online]

W czwartek 4 listopada mistrzowie Polski zagrają z Napoli u siebie w Lidze Europy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:45. Zespół Gołębiewskiego jest liderem w grupie C, ale porażka znacznie utrudni ich szanse na zajęcia jednego z dwóch pierwszych pozycji, które premiują dalszą grą w Lidze Europy. Mecz będzie transmitowany w TVP Sport oraz Viaplay. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.