Skandal na meczu Romy z Bodo/Glimt. "La Gazzetta dello Sport" ujawnia

Spotkanie pomiędzy Bodø/Glimt a AS Romą zakończyło się kompromitacją zespołu Mourinho. Włosi przegrali aż 1:6, co najwyższą porażką, jakiej doznał Portugalczyk w karierze trenerskiej. Sama Roma otarła się o najwyższą porażkę w historii w europejskich pucharach. Włosi przegrywali 1:7 z Manchesterem United oraz Bayernem Monachium. Okazuje się także, że poniżej pewnego poziomu zaprezentował się jeden z kibiców włoskiego klubu.

Rasistowski skandal w Norwegii. Kibic Romy naśladował odgłosy małpy

"La Gazzetta dello Sport" poinformowała, że jedna z osób obrażała w rasistowski sposób gracza gospodarzy Amahla Pellegrino. Kibic Romy naśladował odgłosy małpy, a także wykrzykiwał obraźliwe hasła. Agresor został zidentyfikowany oraz usunięty ze stadionu. Włoski klub zapowiedział, że zainteresuje się sprawą.

Kompromitacja Romy w LKE z drużyną, którą ograła Legia! Największa klęska Mourinho w karierze!

Pellegrino to urodzony w Norwegii 31-latek o korzeniach tanzańskich. W czwartek piłkarz był jednym z jaśniejszych punktów mistrzów Norwegii, gdyż strzelił gola i zaliczył asystę.

Co ciekawe, do oddalonego od Rzymu o około 3000 kilometrów Bodø udało się aż 400 kibiców AS Romy. Sfrustrowani formą zespołu fani zawołali po meczu zawodników i odbyli z nimi "rozmowę wychowawczą". Nie przyjęli także koszulki Lorenzo Pellegriniego.