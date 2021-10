Grabara ukarany czerwoną kartką już w 8. minucie meczu!

Więcej informacji o europejskich pucharach przeczytasz na Gazeta.pl

Kamil Grabara fatalnie rozpoczął spotkanie Ligi Konferencji Europy między FC Kopenhagą a PAOK-iem. Polski bramkarz już w 8. minucie został wyrzucony z boiska za zagranie piłki ręką. Polski bramkarz chciał przeciąć piłkę zagraną do rywala, jednak podniósł lewą rękę nad głowę i zostawiał w nią trafiony piłką. Sędzia nie miał wyjścia i musiał pokazać mu czerwoną kartkę.

Czerwona kartka Kamila Grabary!

Kopenhaga grająca w osłabieniu nie była w stanie zbyt długo utrzymać wyniku. Już w 19. minucie bramkę zdobył Sidcley. Na tym nie koniec złych wiadomości. W 38. minucie drugą bramkę dla greckiego zespołu zdobył Zivković i do przerwy FC Kopenhaga przegrywa na własnym stadionie już 0:2.

Dobre wieści dla polskich klubów. Legia walczy o ważne punkty do rankingu UEFA

Do tej pory Kamil Grabara nie mógł narzekać na swój sezon. Rozegrał do tej pory 20 spotkań we wszystkich rozgrywkach, siedmiokrotnie zachowując czyste konto. W dwóch meczach Ligi Konferencji Europy puścił jedynie dwie bramki, dzięki czemu jego zespół znajdował się na pozycji lidera grupy F. Jeśli PAOK pokona Kopenhagę, awansuje na pozycję lidera grupy.