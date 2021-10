Napoli - Legia. Gdzie i o której obejrzeć mecz Ligi Europy? [TRANSMISJA]

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Legia Warszawa fenomenalnie weszła w Ligę Europy. Po dwóch kolejkach fazy grupowej jest liderem tabeli. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza wygrała 1:0 ze Spartakiem Moskwa po trafieniu Lirima Kastratiego i pokonała 1:0 Leicester City dzięki bramce Mahira Emreliego. Napoli z kolei ma tylko jeden punkt. Najpierw zremisowało z Leicester City (2:2), a następnie zaskakująco przegrało ze Spartakiem Moskwa (2:3).

Zobacz wideo Michniewicz już był prawie poza Legią! "Wydaje się, że grał na swoje zwolnienie"

Legia Warszawa walczy o upragniony awans. Kolejna niespodzianka w Lidze Europy?

To nie będzie łatwe spotkanie dla obu zespołów. Trener SSC Napoli, Luciano Spalletti przyznał na konferencji prasowej, że nie zamierza lekceważyć rywala, co wydaje się być słusznym podejściem, szczególnie gdy spojrzy się na sytuację kadrową klubu. Z powodu żółtych kartek pauzować musi Mario Rui, natomiast Kostas Manolas czy Adam Ounas nie zagrają z powodu kontuzji. Do listy kontuzjowanych dołączył również Piotr Zieliński.

Piłkarz Liverpoolu podpadł kibicom? Takiego składu nikt się nie spodziewał

Legia Warszawa nie wygląda dużo lepiej. W czwartek nie zagrają Artur Boruc, Joel Abu Hanna, Mateusz Hołownia czy Tomas Pekhart. Miejsca nieobecnych zajmą prawdopodobnie Kacper Kostorz, Cezary Miszta, a na wahadłach mistrzów Polski zagra duet Filip Mladenović - Kacper Skibicki.

Liga Europy. Gdzie i kiedy oglądać mecz Napoli - Legia Warszawa? Transmisja TV, stream online

Mecz pomiędzy Napoli a Legią Warszawa na Stadio Diego Armando Maradona odbędzie się w czwartek 21 października o godzinie 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna jedynie w serwisie streamingowym Viaplay, natomiast TVP Sport przeprowadzi retransmisję meczu o 23:00. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.