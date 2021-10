Napoli - Legia w Lidze Europy. Gdzie i o której godzinie obejrzeć mecz [TRANSMISJA]

Więcej treści sportowych znajdziecie na Gazeta.pl.

Niespodziewana sytuacja w Pucharze Europy podczas meczu Legii. Jest winny

Pierwsze spotkanie w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy z udziałem drużyn z grupy C było niezwykle emocjonujące. W środę Leicester City po świetnym meczu pokonało na wyjeździe 4:3 ekipę Spartaka Moskwa. Czy czwartkowy pojedynek Legii z Napoli również dostarczy tyle wrażeń? Transmisja, stream online.

Napoli - Legia Warszawa. Dyspozycja obu zespołów

Dyspozycja obu zespołów na dwóch frontach jest zupełnie inna. W Serie A zespół z Neapolu nie ma sobie równych i po ośmiu kolejkach z kompletem punktów jest zdecydowanym liderem. W Lidze Europy z kolei Napoli zremisowało 2:2 z Leicester City i dość niespodziewanie przegrało u siebie 2:3 ze Spartakiem.

Legia Warszawa z kolei kompletnie zawodzi w ekstraklasie. Mistrzowie Polski zanotowali aż sześć porażek w dziewięciu meczach, przez co zajmują dopiero 15. miejsce w tabeli. W Lidze Europy natomiast podopieczni Czesława Michniewicza dwukrotnie wygrywali 1:0 - ze Spartakiem i Leicester City, co daje im na ten moment pierwsze miejsce w grupie C.

Napoli - Legia Warszawa. Gdzie i o której godzinie oglądać?

Obie drużyny mierzyły się ze sobą w Lidze Europy w sezonie 2015/16. W Warszawie włoski zespół wygrał 2:0 po bramkach Driesa Mertensa i Gonzalo Higuaina, natomiast w Neapolu padł wynik 5:2 - dla gospodarzy trafiali Dries Mertens (dwa gole), Nathaniel Chalobah, Lorenzo Insigne i Jose Callejon, zaś dla gości Stojan Vranjes i Aleksandar Prijovic.

Michniewicz ma nową broń Legii Warszawa. "Za rzadko z tego korzystamy"

Pojedynek pomiędzy Napoli i Legią Warszawa w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy rozpocznie się w czwartek 21 listopada o godzinie 21:00. Mecz będzie transmitowany w serwisie streamingowym Viaplay. Kibice nie zobaczą spotkania w żadnej otwartej telewizji. Relacja tekstowa z meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.