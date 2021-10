Michniewicz ma nową broń Legii Warszawa. "Za rzadko z tego korzystamy"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W czwartek Legia Warszawa zagra trzeci mecz w fazie grupowej Ligi Europy. Na razie mistrzowie Polski spisują się w niej rewelacyjnie. Drużyna Czesława Michniewicza wygrała mecze ze Spartakiem Moskwa (1:0) i Leicester City (1:0), dzięki czemu jest liderem grupy.

W czwartek Legię czeka jednak najtrudniejsze zadanie. Tym razem jej rywalem będzie Napoli, czyli aktualny lider włoskiej Serie A, drużyna, która w tym sezonie wygrała wszystkie mecze w lidze.

- Nie podchodzę do tego meczu w taki sposób, jakby było to spotkanie bez ciążącej na nas presji. Cieszymy się, że jesteśmy w tym miejscu, czuć tutaj historię futbolu, odbywały się tu wielkie mecze. Zagramy z zespołem, który wygrał wszystkie mecze w lidze. My jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Dobrze się stało, że mamy taką odskocznię i okazję, by sprawdzić się z takim rywalem. Czerpiemy olbrzymią radość z miejsca, w którym jesteśmy w Europie, nie odczuwamy negatywnej presji, natomiast czujemy pozytywną presję. Chcemy zapamiętać każdą sekundę tego meczu i wykorzystać ją, by osiągnąć tutaj korzystny wynik - powiedział przed meczem Michniewcz.

Michniewicz przed meczem z Napoli

I dodał: - Zamierzam wystawić optymalny skład na to spotkanie. To nie znaczy, że to będzie taki skład, jaki występuje w ekstraklasie. To będzie mecz toczący się na małej przestrzeni. Musimy postawić na zawodników, którzy potrafią utrzymać się przy piłce i tworzyć grę. Nie nastawiamy się tylko na obronę, chcemy tworzyć akcje ofensywne.

- Cały czas pracujemy nad stałymi fragmentami gry, najczęściej za zamkniętymi drzwiami. We wtorek też nad tym pracowaliśmy, bo chcemy być groźniejsi w tym elemencie. Mamy świetnie dogrywających zawodników, Josue, Ernesta Muciego, Filipa Mladenovicia, ale rzadko z tego korzystamy, choć w eliminacjach do pucharów takie bramki zdobyliśmy. To ważny element, biorąc pod uwagę, z kim będziemy grali. Napoli świetnie radzi sobie w tym elemencie już od czasów trenera Sarriego. Cechuje ich duża pomysłowość, często zamieszany w rozgrywanie stałych fragmentów jest Piotr Zieliński. Obejrzałem wszystkie mecze Napoli z tego sezonu i widziałem wiele ciekawych rozwiązań. Musimy być czujni, bo nie wiemy, z czego skorzystają w czwartek - zakończył Michniewicz.

Początek meczu Napoli - Legia o 21:00.