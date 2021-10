Napoli - Legia Warszawa. Gdzie i kiedy oglądać hit Ligi Europy? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Legia Warszawa po dwóch meczach Ligi Europy jest liderem grupy C. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza wygrała 1:0 ze Spartakiem Moskwa po trafieniu Lirima Kastratiego i pokonała 1:0 Leicester City dzięki bramce zdobytej przez Mahira Emreliego. Napoli z kolei ma tylko jeden punkt po dwóch meczach przez remis z Leicester City (2:2) oraz porażkę ze Spartakiem Moskwa (2:3).

Legia i Napoli z osłabieniami na hitowy mecz Ligi Europy. Dłuższa lista absencji u mistrzów Polski

Napoli podejdzie do meczu z Legią Warszawa z kilkoma absencjami. Z powodu żółtych kartek pauzować musi Mario Rui, natomiast Kostas Manolas czy Adam Ounas nie zostali powołani przez Luciano Spallettiego przez urazy. Do tej listy dołączył Piotr Zieliński, który zmaga się z drobną kontuzją pleców. "Będzie go brakowało, ale z drugiej strony mamy 20 innych Zielińskich w kadrze" - mówił Włoch na konferencji prasowej. Na ławce rezerwowych mecz rozpocznie najlepszy strzelec Napoli, czyli Victor Osimhen.

Znacznie więcej problemów ma Czesław Michniewicz, który w czwartkowym meczu nie może skorzystać z Artura Boruca, Joela Abu Hanny, Mateusza Hołowni czy Tomasa Pekharta. Czech wypadł z gry podczas poniedziałkowego treningu z powodu urazu nosa i prawdopodobnie zastąpi go Kacper Kostorz. W bramce Legii stanie Cezary Miszta, natomiast na wahadłach mistrzów Polski zagra duet Filip Mladenović - Kacper Skibicki.

Liga Europy. Gdzie i kiedy oglądać mecz Napoli - Legia Warszawa?

Mecz pomiędzy Napoli a Legią Warszawa na Stadio Diego Armando Maradona odbędzie się w czwartek 21 października o godzinie 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna jedynie w serwisie streamingowym Viaplay, natomiast TVP Sport przeprowadzi retransmisję meczu o 23:00. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.