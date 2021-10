Michniewicz zdecydował przed meczem z Napoli. Jest zmiana. "Odżył psychicznie"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl!

Legioniści przygotowują się do czwartkowego meczu z Napoli w fazie grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski znowu będą musieli walczyć o zmazanie plamy z ligi. W niedzielę przegrali prestiżowy, niezwykle ważny pojedynek z Lechem Poznań i w lidze są na dalekim, 15. miejscu. Wielu obserwatorów zwróciło uwagę, że jedynym plusem tamtego przegranego spotkania był młody golkiper Legii, Kacper Tobiasz. 18-latek obronił m.in. rzut karny wykonywany przez Mikaela Ishaka. Młody bramkarz znalazł się także w jedenastce kolejki.

Michniewicz podjął ważną decyzję. Cezary Miszta wraca do bramki Legii

Mimo tego Tobiasz będzie musiał trochę poczekać na swoją następną szansę. Jak poinformował portal legia.net, w wyjazdowym meczu z Napoli między słupkami stanie Cezary Miszta. Jest to potwierdzenie informacji, które przed meczem z Lechem przekazał sam trener Czesław Michniewicz.

- O decyzji dowiedzieli się w dniu meczu, ale już w tygodniu powiedziałem, że o kwestii obsady bramki zadecydujemy w niedzielę. To są dwaj młodzi bramkarze. Przyszło im zastąpić Artura Boruca. Ubolewamy bardzo, że Artura z nami nie ma. To są młodzi ludzie, żyją trochę internetem i widziałem, że Czarek przygasł trochę po ostatnich meczach. Trzy bramki stracone z Rakowem, trzy bramki stracone w Gdańsku, fantastyczny mecz z Leicester. Duże wahania nastrojów i uważam, że w czwartek Czarek zagra z Napoli, a Tobiasz z Lechem, z czystą głową. On nie musi nic rozpamiętywać. Czarek grał dobrze, ale puścił sześć goli i musi odpocząć – powiedział szkoleniowiec Legii Warszawa w rozmowie z Canal+Sport, zapytany o obsadę bramki.

Ja czytamy na legia.net, Miszta "odżył psychicznie, częściej się uśmiecha, chętnie rozmawia". Legia w meczu z Napoli ma zagrać trójką obrońców. Tercet defensywny będą tworzyli Artur Jędrzejczyk, Maik Nawrocki i Mateusz Wieteska. Na wahadłach mają wystąpić Kacper Skibicki i Filip Mladenović.

Wiadomo też, że nieobecny w Neapolu będzie Tomas Pekhart. Czeski napastnik pechowo złamał nos na treningu i czeka go kilkunastodniowa przerwa od gry.

Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Napoli w czwartek, 21 października. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 21. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

