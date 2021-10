Kiedy następny mecz Legii w Lidze Europy? Najtrudniejszy rywal [TERMINARZ]

Legia Warszawa wygrała 1:0 z Leicester City w meczu drugiej kolejki Ligi Europy po trafieniu Mahira Emrelego w 32. minucie spotkania. Zespół Czesława Michniewicza świetnie rozpoczął rozgrywki i przewodzie w grupie C z sześcioma punktami na koncie. Drugim zespołem w grupie jest Spartak Moskwa, który wygrał 3:2 z SSC Napoli i ma trzy punkty na koncie. Na ten moment tabelę zamykają faworyci, czy Leicester City oraz SSC Napoli. Oba zespoły zgromadziły tylko po punkcie w dwóch meczach.

Kiedy kolejny mecz Legii w Lidze Europy? Potencjalnie najtrudniejszy rywal

W trzeciej kolejce mistrzów Polski czeka potencjalnie najtrudniejsze zadanie, gdyż zagrają z Napoli na wyjeździe. Dla zespołu z Włoch będzie to niezwykle istotne spotkanie. W przypadku straty punktów ich szansę na wyjście z grupy spadną do minimum. Jeden punkt w dwóch meczach Ligi Europy zdobyte przez klub z południowych Włoch to spore zaskoczenie, bo w lidze Napoli jest liderem z dorobkiem kompletu 18 punktów po sześciu spotkaniach.

Mecz SSC Napoli - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 21 października o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na platformie Viaplay. Po jego zakończeniu dostępna będzie retransmisja meczu na TVP Sport. W tej samej kolejce Spartak Moskwa podejmie Leicester City u siebie. Spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 16:30.

Liga Europy. Terminarz grupy C:

3. kolejka

Spartak Moskwa - Leicester City - środa 20 października, godzina 16:30

SSC Napoli - Legia Warszawa - czwartek 21 października, godzina 21:00

4. kolejka

Legia Warszawa - SSC Napoli, czwartek 4 listopada, godzina 18:45

Leicester City - Spartak Moskwa, czwartek 4 listopada, godzina 21:00

5. kolejka

Spartak Moskwa – SSC Napoli, środa 24 listopada godzina 16:30

Leicester City - Legia Warszawa, czwartek 25 listopada, godzina 21:00

6. kolejka