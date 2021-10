Mistrzowski trolling czy wielka mistyfikacja? Anglicy nie mogą w to uwierzyć

- Ile chciałbym wygrać z Leicester? Wystarczy 1:0 - uśmiechnął się dzień przed meczem Czesław Michniewicz. No i wygrał. Osiągnął dokładnie taki wyniki, jaki chciał. Zwycięstwo Legii już samo w sobie było dość zaskakujące. A jeszcze bardziej zaskakująco zrobiło się zaraz po meczu, kiedy w koszulce z takim wynikiem, rywalem i datą spotkania paradował po boisku Mahir Emreli, zaczął w niej udzielać wywiadów stacjom telewizyjnym.

"Po prostu zobaczyłem bramkę i oddałem strzał"

- Jak strzeliłem gola? Po prostu zobaczyłem bramkę i oddałem strzał. Każdy napastnik powinien tak robić. Ale uwierz mi: nie jest ważne, kto dzisiaj strzelił gola. Oczywiście jako napastnik jestem z tego powodu szczęśliwy, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Że dziś nie tylko ja, ale też moi koledzy, kibice - wszyscy będziemy się cieszyć - mówił Emreli w TVP Sport.

Azerski napastnik nie dostał w TVP pytania o okolicznościową koszulkę, którą miał na sobie, ale przyuważył to brytyjski dziennikarz Archie Rhind-Tutt, który był na stadionie. "Boisko w Warszawie. Jak Legii udało się zdobyć koszulkę z wydrukowanym wynikiem?" - pytał na Twitterze, gdzie wrzucił zdjęcie Emrelego we wspomnianej koszulce.

"Prawdopodobnie w biurze mają sprzęt do takich nadruków - odpowiedział mu jeden z internatów, a inny nazwał to po prostu "mistrzowskim trollingiem", który koniecznie trzeba wykorzystać w Premier League. "Wydrukowaliśmy wszystkie zwycięskie wyniki. Przetłumacz se to" - zażartował polski internauta.

Cała akcja z pewnością została zaplanowana, bo kibice Legii od razu po meczu mogli zamówić koszulkę w klubowym sklepie: za 89,99 zł lub nieco taniej, bo za 80,99 zł dla posiadaczy karnetu.

Bartosz Kapustka opowiedział, co usłyszał od kolegów z Leicester City po meczu

Legia w czwartek pokonała Leicester właśnie po golu Emrelego z 31. minuty. Po dwóch kolejkach fazy grupowej z kompletem punktów jest liderem. Przed Spartakiem, z którym wygrała dwa tygodnie temu w Moskwie i który ma trzy punkty. Oraz Leicester i Napoli, które mają zdobyty jeden punkt. Następne spotkanie w pucharach zespół Michniewicza zagra na wyjeździe - 21 października z Napoli.