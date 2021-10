Skandal podczas meczu LE. Bramkarz Eintrachtu przeżył chwilę grozy. "To nie ma nic wspólnego z piłką nożną"

W drugiej połowie meczu Ligi Europy chwilę grozy przeżył zawodnik Eintrachtu Frankfurt Kevin Trapp. Kibice Royalu Antwerp rzucili w jego stronę petardę, która po kilku sekundach eksplodowała, a bramkarz momentalnie upadł na murawę.

Bramkarz Eintrachtu przeżył chwilę grozy. Wybuchła mu pod nogami petarda

Cała sytuacja wyglądała niezwykle groźnie. Do poszkodowanego golkipera szybko podbiegły służby medyczne, które oceniły jego stan zdrowia. Po kilku minutach bramkarz zaskakująco szybko doszedł do siebie. Trapp mógł kontynuować spotkanie i został na boisku do samego końca meczu.

- Na szczęście nic mu się nie stało. Coś takiego nie ma nic wspólnego z piłką nożną. Jeśli rzucasz petardami w innych ludzi w centrum handlowym, zostaniesz wyprowadzony. Na to nie ma miejsca w naszym społeczeństwie, niezależnie od tego, gdzie to ma miejsce i kto to robi - grzmiał po zakończeniu spotkania trener Eintrachtu Oliver Glasner.

Royalowi Antwerp grożą poważne kary za skandaliczne zachowanie swoich kibiców, którzy już przed meczem, a także po nim wywołali zamieszki, o czym informują niemieckie media. "Przed meczem w pobliżu stadionu w Antwerpii doszło do zamieszek. Kibice Eintrachtu zaatakowali jeden z pubów, a następnie starli się z policją. Około 100 osób zostało tymczasowo aresztowanych" - poinformował portal spox.com.

Napięta atmosfera panowała również na trybunach. Po zakończeniu spotkania ze względów bezpieczeństwa piłkarze nie udzielali wywiadów.

Eintracht pokonał Royal Antwerp 1:0, strzelając zwycięską bramkę w doliczonym czasie gry po strzale z rzutu karnego Goncalo Pacienci. Po dwóch kolejkach LE Eintracht jest drugi w tabeli z czterema punktami. Prowadzi Olympiakos Pireus z sześcioma punktami. Trzecie jest Fenerbahce (1 punkt), a tabelę zamyka Royal Antwerp z zerowym dorobkiem.