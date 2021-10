Legia Warszawa kontynuuje swoją dobrą passę na arenie międzynarodowej. Po wygranej ze Spartakiem 1:0 w Moskwie, tym razem mistrz Polski pokonał na własnym stadionie w takich samych rozmiarach Leicester City, a jedyną bramkę strzelił Mahir Emreli.

Awans Legii w klubowym rankingu UEFA. "Za ten sezon ma już 4 punkty"

Dwa cenne zwycięstwa pozwoliły zespołowi Czesława Michniewicza zanotować awans w klubowym rankingu UEFA na 109. miejsce. Obecnie mistrzowie Polski mają 12,500 punktów rankingowych i wyprzedzają Fenerbahce i Spartę Praga. Tylko w obecnym sezonie w europejskich pucharach Legia zdobyła do rankingu aż 4 punkty. "Legia w najszybszy możliwy sposób przebiła wynik minimalny, który nie jest dodawany do dorobku w fazie grupowej. Dlatego za ten sezon ma już 4 punkty, a nie 3" - możemy przeczytać na portalu rankinguefa.pl.

W rankingu klubowym UEFA liczą się punkty zdobyte przez dane kluby w ciągu ostatnich pięciu sezonów w europejskich pucharach. Tuż przed Legią znajdują się obecnie m.in. dwa kluby z Berlina - Hertha i Union. "Pierwszy cel to kluby niemieckie i włoskie z minimalnym współczynnikiem – brakuje jednego punktu, aby je wyprzedzić, co mogłoby mieć znaczenie w ewentualnej IV rundzie eliminacji LKE w przyszłym sezonie. W praktyce to jednak nie wystarczy, bo te kluby dostaną wystarczająco dużo punktów z rankingu krajowego, aby mieć współczynniki ponad 13,500" - przekazał dalej portal.

Natomiast jeśli chodzi o pozycję Polski w rankingu klubowym UEFA, to dzięki dobrym wynikom polskich klubów w tegorocznej edycji europejskich pucharów nasz kraj wciąż plasuje się na 26. miejscu z dorobkiem 15,875 punktów. "Efektem jest awans na 26. miejsce. To jeszcze taki etap sezonu i takie różnice punktowe, że nie możemy jeszcze świętować sukcesu. To jednak miły widok, a także podstawa ku temu, aby osiągnąć chociaż cel minimum. Nadal pozostaję realistą i wiem, że już 28. miejsce będzie w porządku. Każde wyższe to kwestia prestiżu, a także punktów wypracowywanych już na kolejne sezony" - poinformował serwis.