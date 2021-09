"Emocje puściły". Piłkarz Legii Warszawa szczerze o meczu z Leicester

Legia Warszawa znów zwycięża w Lidze Europy. Mistrzowie Polski tym razem pokonali przy Łazienkowskiej Leicester City 1:0 i z kompletem punktów dalej prowadzą w grupie C! Zwycięską bramkę dla Legii strzelił Mahir Emreli.

"Oczy mi się zaszkliły, to dla mnie wielka sprawa"

Po spotkaniu swych emocji nie krył Cezary Miszta, młody bramkarz mistrzów Polski.

- Oczy mi się zaszkliły od razu po meczu. Przybiegł do mnie trener Pereira, Kacper Tobiasz i emocje puściły. To dla mnie wielka sprawa, jestem legionistą od dziecka i to jest dla mnie spełnienie marzeń. Dzisiejsze zwycięstwo dedykuję kibicom - mówił rozemocjonowany Miszta, który przed wywiadem dla TVP Sport otrzymał pozdrowienia z trybun.

Młody bramkarz Legii, który zastępował kontuzjowanego Artura Boruca, w pierwszej połowie nie ustrzegł się błędu, ale w drugiej z kolei uratował drużynie trzy punkty, świetnie broniąc strzał głową Vestergaarda.

- Wiadomo, z jak klasowym zespołem graliśmy. Można się spodziewać sytuacji po stronie rywala, ale wyszliśmy z tego obronną ręką i wygraliśmy. Ja sam zrobiłem to, co musiałem. To, czego się ode mnie wymaga. Cieszę się z tego, że wykonałem zadanie i że trener mi zaufał po nieudanych meczach. Myślę, że się mu odpłaciłem za to - przyznał 20-latek.

Co było kluczem do zwycięstwa nad Leicester? - Mieliśmy grać prostą piłkę i wierzyć w siebie, bo jesteśmy takimi samymi piłkarzami jak oni. Przykład Sheriffa z Realem pokazuje, że pieniądze nie grają, dlatego mieliśmy wyjść na boisko i robić swoje. Dzięki temu możemy walczyć z każdym i zwyciężać - podsumował Cezary Miszta, którego nazwisko skandowali kibice Legii po zakończeniu meczu, o czym pisze w swoim tekście Bartłomiej Kubiak >>

Legia Warszawa, która w kolejnym meczu 21 października zmierzy się na wyjeździe z Napoli, utrzymała się na prowadzeniu w grupie C Ligi Europy.