Legia Warszawa zarobiła ogromne pieniądze po dwóch zwycięstwach w Lidze Europy

Legia Warszawa notuje niezwykle udany start w fazie grupowej Ligi Europy. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza najpierw pokonała 1:0 Spartak Moskwa na wyjeździe za sprawą gola Lirima Kastratiego w 91. minucie, a teraz wygrała 1:0 z Leicester City po golu Mahira Emreliego z 32. minuty spotkania. Dzięki temu Legia jest liderem grupy z trzema punktami przewagi nad Spartakiem Moskwa.

Legia Warszawa wygrywa z Leicester City i znów zarabia sporo pieniędzy

Legia Warszawa po dwóch kolejkach fazy grupowej Ligi Europy ma sześć punktów i ma pięć punktów więcej od Napoli oraz Leicester City. Wynik mistrzów Polski zwiększa ich szanse na awans do co najmniej fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Do tego triumf z Leicester City daje Wojskowym zarobek w wysokości 630 tys. euro. UEFA w przypadku remisu zapewnia zespołom 210 tys. euro.

Tym samym Legia Warszawa dzięki swoim występom zarobiła już 1,24 mln euro, dzięki czemu niemal "zwrócił" im się transfer Lirima Kastratiego z Dinama Zagrzeb (Kosowianin trafił do Legii za 1,3 mln euro). Łącznie mistrzowie Polski za grę w europejskich pucharach zarobili już 6,03 mln euro, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi niemal 28 mln złotych. Na tę kwotę składają się zmagania w el. LM (1,14 mln euro), awans do fazy grupowej LE (3,63 mln euro) oraz wygrane w fazie grupowej.

W trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Napoli. Zespół prowadzony przez Luciano Spallettiego niespodziewanie przegrał 2:3 ze Spartakiem Moskwa. Mecz Napoli - Legia odbędzie się 21 października o godzinie 21:00.