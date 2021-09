Zbigniew Boniek krótko podsumował mecz Legia Warszawa - Leicester City. Komentarze na gorąco

Legia w pierwszej części gry była zespołem zwyczajnie lepszym. Uderzenia Andre Martinsa nie miały szans na to, by trafić do siatki gości, a zdecydowanie lepszą okazję od Portugalczyka miał Mahir Emreli, który po podaniu Bartosza Slisza w sytuacji sam na sam z Kasperem Schmeichelem uderzył nad poprzeczką.

W 26. minucie, na szczęście gospodarzy, w znacznie trudniejszej sytuacji Emreli już się nie pomylił. Na linii pola karnego azerski napastnik skutecznie powalczył o piłkę z Amarteyem i Vestergaardem, po czym strzelił płasko z 16 metrów na tyle precyzyjnie, że Schmeichel mógł tylko patrzeć, jak piłka odbija się od słupka i wpada do jego siatki.

W drugiej części gry obraz meczu zupełnie się zmienił, a zdecydowaną przewagę optyczną na boisku zyskało Leicester City. Minuty upływały, a ofiarnie grająca w defensywie Legia nie dawała gościom na oddawanie strzałów na bramkę Cezarego Miszty. W doliczonym czasie gry dobrą szansę zmarnował Maddison i koniec końców Legia Warszawa sprawiła kolejną sensację i pokonując przy Łazienkowskiej Leicester City 1:0.

Przy okazji meczu Legii Warszawa z Leicester City wrócił temat selekcjonera reprezentacji Paulo Sousy, który bardzo rzadko pojawia się w Polsce. - Paulo Sousa to widzi dzisiaj, jak gra Bartosz Slisz? - ironizował dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Łukasz Olkowicz.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź na to pytanie. Tego zadania podjął się rzecznik naszej kadry Jakub Kwiatkowski, który przyznał, że na meczu jest asystent selekcjonera, ponieważ sam Paulo Sousa nie mógł się na nim pojawić z przyczyn osobistych.

Eksperci po wygranej Legii Warszawa nie mogli ukryć ogromnego zachwytu. W końcu drużyna Czesława Michniewicza po raz kolejny nie zawiodła i z kompletem punktów prowadzi teraz w tabeli swojej grupy w Lidze Europy.

- Leicester szczęśliwie przegrywa tylko 1-0! Brawo - napisał na gorąco były prezes PZPN Zbigniew Boniek.

- Leicester dostało wykład z Czesiologii - zauważył dziennikarz Eleven Sports Marcin Gazda, odnosząc się do świetnego zmysłu taktycznego trenera Michniewicza.

- Coś niesamowitego! Wiem, że cuda się zdarzają, ale że aż takie? Świetna pierwsza połowa, szczęśliwa druga i w efekcie potężny wynik. Brawo cała Legia! - zachwycał się dziennikarz Viaplay Tomasz Urban.

- Idealny plan trenera na mecz. Świetnie wykonany punkt po punkcie przez piłkarzy. Doskonałe zmiany. Piękny wieczór dla polskiej klubowej piłki - napisał dziennikarz Canal + Sport Andrzej Twarowski.

- Jeden z najszybciej rozwijających się klubów w Premier League, piąta siła ligi w ostatnich dwóch sezonach przyjeżdża do Warszawy i dostaje 0:1. Wspaniała jest Legia w pucharach, piękna jesień jak na razie! - przyznał dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Jarosław Koliński.

- Piękne, zwycięskie, jesienne wieczory z polską piłką klubową. Dziękuję i chylę czoła. Doskonały mecz w każdym calu! Spektakl lepszy niż z Blackburn w 1995 r. - przypomniał dziennikarz Eleven Sports Mateusz Święcicki.

- Była Legia Mistrzów, jest Legia Europy - napisał dziennikarz WP SportoweFakty Krzysztof Sędzicki.

Kolejne spotkanie w Lidze Europy Legia Warszawa rozegra w czwartek 21 października. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza zmierzy się wtedy na Stadio Diego Armando Maradona z Napoli.