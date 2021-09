Dwóch piłkarzy Legii dołączyło do zawodników Leicester. Przeraźliwe gwizdy na początku meczu

Angielscy piłkarze od kilku miesięcy przed każdym meczem klęczą na jedno kolano w ramach akcji antyrasistowskiej "Black Lives Matter". Tak było na początku września na Stadionie Narodowym, gdzie reprezentacja Polski grała z Anglią. I tak było w czwartek przy Łazienkowskiej, gdzie Legia grała w Leicester. Zarówno wtedy, jak i teraz ten gest nie spodobał się polskim kibicom, którzy od razu zaczęli buczeć i gwizdać.

Gdy piłkarze Leicester klęknęli na jedno kolano, na chwilę dołączyli do nich także Andre Martins i Flilip Mladenović. Ale dosłownie na chwilę, bo kiedy obaj usłyszeli przeraźliwe gwizdy z trybun, od razu wstali. I już na stojąco czekali wraz z resztą zespołu, kiedy Anglicy przestaną klękać, a sędzia rozpocznie spotkanie.

Legia Warszawa wygrała 1:0 po bramce Emreliego i umocnili się na pierwszej pozycji w tabeli. Relację z meczu można przeczytać tutaj.

- Byłem zdziwiony - mówił niedawno Robert Lewandowski, który w "Faktach po Faktach" zapytany został o zachowanie polskich kibiców, którzy na Stadionie Narodowym też wygwizdali i wybuczeli klęczących Anglików.

- Na początku przyszły pytania: dlaczego, po co, przecież powinniśmy być tolerancyjni. Ale później sam zacząłem zastanawiać się, skąd wzięła się taka reakcja kibiców. I kolejne pytania: czy np. ten gest, który przecież Anglicy wykonują już dość długo, nie powinien zostać zmieniony. Bo być może chodzi o to, że to klękanie trwa za długo - słyszałem takie głosy - dodawał kapitan reprezentacji Polski.

- Dlatego może warto byłoby tę walkę z rasizmem demonstrować inaczej. A tak przynajmniej sobie to teraz tłumaczę, bo nie chciałbym, żeby kibice gwizdali, jeśli chodzi o sam rasizm. Sam jestem osobą, która jest przeciwko rasizmowi i która wiele razy, kiedy miała z nim styczność, stawała w obronie pokrzywdzonych. Dlatego może warto robić coś innego niż to klękanie - zastanawiał się Lewandowski.

