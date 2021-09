Król Legii Warszawa! Piłkarz Leicester aż nie wytrzymał z frustracji

- Co możemy im przeciwstawić? Przede wszystkim organizację gry, pełne zaangażowanie. Chciałbym jednak przede wszystkim, aby zawodnicy uwolnili swój potencjał, żeby pokazali pełnię swoich możliwości, bo często szukają prostych rozwiązań i tego nie wykorzystują. Zawodnicy w Legii mają świetne umiejętności techniczne i chciałbym, żeby zagrali na wysokim poziomie technicznym. Jeśli będziemy się szybko pozbywać piłki w łatwych sytuacjach, to nasza sytuacja będzie trudna - przed meczem z Leicester City powiedział Czesław Michniewicz.

Trener Legii Warszawa apelował do swoich zawodników i chciał, by ci nie przestraszyli się faworyzowanego rywala i zagrali najlepiej, jak potrafią. Chociaż w czwartek można pochwalić każdego piłkarza mistrza Polski, to wydaje się, że słowa Michniewicza najbardziej trafiły do Mahira Emrelego. Azer znów błysnął w ważnym meczu, strzelił już szóstego gola w tym sezonie w europejskich pucharach i zdecydowanie wyrasta na zawodnika, którego teoretycznie silniejsi przeciwnicy muszą się obawiać.

Magiczny gol w symbolicznym momencie

Była symboliczna dla Legii godzina 19:16, 31. minuta meczu, gdy Emreli zabawił się z obrońcami Leicester City i zdobył jedną z piękniejszych bramek, jakie padały dla mistrzów Polski w ostatnich latach w Europie. W tym golu, tak samo jak w jego momencie, była magia. Napastnik Legii poradził sobie z dwoma obrońcami i zdecydował się na zaskakujący, niesamowicie precyzyjny strzał w dalszy róg bramki Kaspera Schmeichela.

To był wspaniały ruch i jeśli ktoś w tym momencie akurat mrugnął, stracił wiele. Emreli nie tylko podjął dobrą decyzję, ale wykonanie było jeszcze lepsze. Azer nie mógł uderzyć lepiej. Po jego strzale piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki bezradnego reprezentanta Danii.

Emreli utonął w uściskach kolegów, a stadion przy Łazienkowskiej eksplodował z radości. Nie pierwszy raz w tym sezonie w europejskich pucharach. Nie pierwszy raz po uderzeniu Emrelego, bo Azer wyrasta w Legii na króla pucharowych rozgrywek.

Zanim sprowadzony tego lata napastnik trafił w meczu z Leicester City, strzelił dwa gole w debiucie w wyjazdowym spotkaniu z Bodo/Glimt. W rewanżu dorzucił asystę. Chociaż w meczach z Florą Tallin i Dinamem Zagrzeb Emreli goli nie strzelał, to w rywalizacji ze Slavią Praga przypomniał o sobie w wielkim stylu. W Pradze Azer strzelił jednego gola, a w Warszawie dwa, które dały drużynie Michniewicza awans do Ligi Europy. W czwartek znów należał do najlepszych zawodników na boisku.

Szybko myśli, szybko biega

I nie chodzi tylko o piękną bramkę, bo Emreli nie tylko szybko myśli, ale równie szybko biega i przemieszcza się między sektorami boiska. Chociaż w czwartek Azer musiał radzić sobie z dużo wyższymi i silniejszymi stoperami Caglarem Soyuncu i Jannikiem Vestergaardem, to zamiast łatwym celem, był dla rywali koszmarem.

Emreli był w czwartek nie do zatrzymania. Centymetrom i kilogramom rywali przeciwstawił szybkość i spryt, które dla rywali były nie do ogarnięcia. Przy wysokich zagraniach Azer sprytnie ustawiał się tyłem do rywali i albo wymuszał faule, albo przyjmował, utrzymywał i podawał piłkę do lepiej ustawionych kolegów. W pojedynkach biegowych Soyuncu i Vestergaard nie mieli nic do powiedzenia.

W pierwszej połowie Emreli dał próbkę swoich umiejętności, gdy zbiegł do lewej strony, minął dwóch przeciwników i dośrodkował w pole karne, gdzie pojedynku główkowego nie wygrał Andre Martins. Jeszcze więcej Azer pokazał w drugiej połowie, gdy Leicester City atakowało większą liczbą zawodników, a on miał więcej miejsca do rozpędzenia się i znalezienia sobie przestrzeni na połowie przeciwnika.

W 52. minucie Emreli przyjął piłkę tyłem do bramki, natychmiastowo się odwrócił i oddał strzał, wykorzystując wolne miejsce wokół siebie. Chociaż ten strzał był niecelny, to Schmeichel i tak zrugał swoich kolegów za bierną postawę. Chwilę później Azer strzelał raz jeszcze. Tym razem dostał podanie od Bartosza Slisza, który rozpoczął kontratak Legii. Chociaż to uderzenie z ostrego kąta Schmeichel obronił, to Emrelemu i tak należą się brawa za sposób, w jaki zgubił Soyuncu. Azer biegł bez piłki na rywala i w ostatniej chwili zmienił kierunek, czym całkowicie zmylił sfrustrowanego Turka.

Soyuncu nie wytrzymał

Emreli przebywał na boisku do 84. minuty. To wtedy w jego miejsce wszedł Tomas Pekhart. To wtedy też upust swojej frustracji dał Soyuncu. Turek wypchnął znajdującego się w polu karnym rywala, by przyspieszyć jego zmianę. Emreli nie pozostał rywalowi dłużny, przez co w polu karnym Leicester City rozpoczęła się przepychanka zawodników obu drużyn.

Sekundy później Emreli szedł już w kierunku ławki rezerwowych, a kibice nagrodzili go brawa na stojąco. Napastnik Legii na to z pewnością zasłużył. A biorąc pod uwagę jego formę w europejskich pucharach, możemy się spodziewać, że nie była to ostatnia taka sytuacja.