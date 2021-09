Legia Warszawa - Leicester City. Gdzie i o której oglądać starcie Ligi Europy? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Legia Warszawa bardzo dobrze prezentuje się w europejskich pucharach w tym sezonie. W pierwszej kolejce Ligi Europy mistrzowie Polski sprawili niespodziankę i wygrali 1:0 ze Spartakiem Moskwa. Zespół Czesława Michniewicza przewodzi grupie C, gdyż w drugim spotkaniu Leicester City zremisował 2:2 z SSC Napoli.

REKLAMA

Zobacz wideo "Trochę się obawiam, czy Legia nie pójdzie śladem Lecha z poprzedniego sezonu"

Legia Warszawa zagra z mistrzem Anglii. Leicester City przełamie mistrza Polski w Warszawie?

- Legia Warszawa to dobry klub, ma świetnych i wiernych fanów. W Europie i na świecie gramy przy pełnych trybunach, co sprawia, że jest nam trudniej o korzystny wynik - powiedział na konferencji Brendan Rodgers, trener Leicester City. Szkoleniowiec podchodzi do mistrza Polski z dużym szacunkiem, choć to jego zespół jest faworytem tego meczu.

Legia Warszawa jednym meczem może zarobić fortunę. Niesamowite zarobki

Obaj trenerzy będą musieli sobie poradzić bez kilku ważnych piłkarzy. W zespole Legii Warszawa zabraknie Artura Boruca, który jeszcze przechodzi badania i dopiero po nich będzie diagnoza. - Niestety Luquinhas nie brał udział we wtorkowych zajęciach, dalej odczuwa ból w mięśniu czworogłowym. Pod znakiem zapytania jest też występ Andre Martinsa - powiedział przed meczem Czesław Michniewicz.

Rywal Legii przebojem wdarł się do czołówki Premier League. Wielka przemiana w 13 lat

W Leicester natomiast nie zagrają kontuzjowani obrońcy Wesley Fofana i James Justin, pomocnik Wilfred Ndidi, który w meczu z Napoli został ukarany czerwoną kartką oraz napastnik Kelechi Iheanacho, który przyleciał do Polski, ale nie przeszedł kontroli granicznej, przez co musiał wrócić do Wielkiej Brytanii. Mimo to trener zespołu Brendan Rodgers przyznał, że gra na tym etapie to dla jego drużyny minimum, choć nie zamierza lekceważyć przeciwnika.

Liga Europy. Legia Warszawa - Leicester City. Tym razem w otwartej telewizji

Spotkanie Legii Warszawa z Leicester City odbędzie się w czwartek 30 września o godz. 18:45. Mecz będzie rozgrywany na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie

Warto przypomnieć, że tym razem wszyscy kibice będą mogli obejrzeć transmisję wydarzenia w telewizji otwartej, a konkretnie TVP2 oraz w serwisach sport.tvp.pl. Transmisje przeprowadzi również Viaplay.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.