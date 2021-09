Legia Warszawa jednym meczem może zarobić fortunę. Niesamowite zarobki

Legia Warszawa bardzo dobrze prezentuje się w europejskich pucharach w tym sezonie. W pierwszej kolejce Ligi Europy mistrzowie Polski sprawili niespodziankę i wygrali 1:0 ze Spartakiem Moskwa. Zespół Czesława Michniewicza przewodzi grupie C, gdyż w drugim spotkaniu Leicester City zremisował 2:2 z SSC Napoli.

Legia zagra z Leicester City o sporą kasą. Jeśli wygrają, pęknie okrągła suma

Występy w europejskich pucharach to nie tylko prestiż, ale także okazja, aby zarobić sporo pieniędzy. Dowodem tego jest właśnie Legia Warszawa, która z tytułu nagród za zwycięstwa oraz awanse do kolejnych faz poszczególnych rozgrywek zarobiła już 5,4 milionów euro. Najwięcej mistrzowie Polski otrzymali za awans do fazy grupowej Ligi Europy - 3,63 milionów euro. Wojskowi dostali także 1,14 milionów euro za udział w trzech rundach eliminacyjnych Ligi Mistrzów oraz 630 tys. euro premii za pokonanie Spartaka Moskwa.

Spotkanie z Leicester City będzie dla nich okazją na zarobienie kolejnych pieniędzy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami kluby występujące w fazie grupowej LE otrzymują 630 tys. euro (około 2,5 miliona złotych) za zwycięstwo oraz 210 tys. euro za remis. W przypadku zwycięstwa Wojskowi będą mieli już na koncie 6 milionów zarobionych za grę w Europie.

Dla Legii każdy więc punkt w fazie grupowej LE jest na wagę złotę nie tylko pod względem sportowym, ale także finansowym. Doskonałym przykładem był mecz ze Spartakiem i gol Lirima Kastratiego w doliczonym czasie gry. Dzięki trafieniu Kosowianina mistrzowie Polski zarobili o 420 tys. euro więcej niż w przypadku remisu. Kupiony za około 1,3 milionów euro Kastrati tym trafieniem spłacił 1/3 kwoty transferu.

LE. Legia Warszawa - Leicester City. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [Transmisja TV, stream online]

Spotkanie Legii Warszawa z Leicester City odbędzie się w czwartek 30 września o godz. 18:45. Mecz będzie rozgrywany na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie.

Warto przypomnieć, że tym razem wszyscy kibice będą mogli obejrzeć transmisję wydarzenia w telewizji otwartej, a konkretnie TVP2 oraz w serwisach sport.tvp.pl. Transmisje przeprowadzi również Viaplay.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.