Legia gra z Leicester. Tym razem kapitalne informacje dla kibiców. Gdzie obejrzeć LE?

- Teoretycznie nie powinniśmy z nimi grać, ale wtorkowy mecz Sheriffa z Realem Madryt (2:1) pokazał, że pieniądze po boisku nie biegają i wszystko jest możliwe. Jesteśmy pełni optymizmu. To będzie dla nas piłkarskie święto. Fantastyczny mecz ze świetnym zespołem, prowadzonym przez bardzo dobrego trenera. Jeśli jednak mamy podążać w kierunku Europy, być obecni co roku przynajmniej na tym etapie, gdzie jesteśmy teraz, musimy uczyć się gry z takimi zespołami - zaczął konferencję przed czwartkowym meczem z Leicester trener Legii Czesław Michniewicz.

Zobacz wideo "Trochę się obawiam, czy Legia nie pójdzie śladem Lecha z poprzedniego sezonu"

Legia Warszawa w osłabieniu przed meczem Ligi Europy. Leicester bez jednego z kluczowych napastników

Artur Boruc, Luquinhas i być może Andre Martins. To piłkarze, z których trener Legii Warszawa najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać w czwartkowym meczu z Leicester City. 41-letni bramkarz przechodzi obecnie badania, po nich będzie diagnoza. - Niestety Luquinhas nie brał udział we wtorkowych zajęciach, dalej odczuwa ból w mięśniu czworogłowym. Pod znakiem zapytania jest też występ Andre Martinsa - powiedział przed meczem Michniewicz.

Insigne mógł podpaść kibicom Legii. Kontrowersyjna wypowiedź o meczu ze Spartakiem

W Leicester natomiast nie zagrają kontuzjowani obrońcy Wesley Fofana i James Justin, pomocnik Wilfred Ndidi, który w meczu z Napoli został ukarany czerwoną kartką oraz napastnik Kelechi Iheanacho, który przyleciał do Polski, ale nie przeszedł kontroli granicznej, przez co musiał wrócić do Wielkiej Brytanii. Mimo to trener zespołu Brendan Rodgers przyznał, że gra na tym etapie to dla jego drużyny minimum, choć nie zamierza lekceważyć przeciwnika.

- Legia Warszawa to dobry klub, ma świetnych i wiernych fanów. W Europie i na świecie gramy przy pełnych trybunach, co sprawia, że jest nam trudniej o korzystny wynik - powiedział na konferencji Rodgers.

Legia Warszawa - Leicester City. Tym razem w otwartej telewizji

Spotkanie Legii Warszawa z Leicester City odbędzie się w czwartek 30 września o godz. 18:45. Mecz będzie rozgrywany na stadionie przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie.

Warto przypomnieć, że tym razem wszyscy kibice będą mogli obejrzeć transmisję wydarzenia w telewizji otwartej, a konkretnie TVP2 oraz w serwisach sport.tvp.pl. Transmisje przeprowadzi również Viaplay.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.