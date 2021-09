Trener Leicester City liczy na gole w Warszawie, ale ma też ciepłe słowa dla Legii

W czwartek Legia Warszawa zagra z Leicester City w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. W pierwszym meczu mistrzowie Polski wygrali na wyjeździe ze Spartakiem Moskwa (1:0), a Leicester City zremisowało u siebie z Napoli (2:2).

- Legia Warszawa to dobry klub, ma świetnych i wiernych fanów. W Europie i na świecie gramy przy pełnych trybunach, co sprawia, że jest nam trudniej o korzystny wynik. Sądzę jednak, że w czwartek sobie poradzimy, bo już wielokrotnie stawialiśmy czoła takiej sytuacji. Mamy utalentowanych piłkarzy i świetnych napastników, więc jutro liczę na gole - na środowej konferencji prasowej powiedział trener angielskiej drużyny, Brendan Rodgers.

I dodał: - To, że gramy w europejskich pucharach od kilku lat pokazuje, że Leicester City to klub na wysokim poziomie. Musimy zrobić wszystko, aby co roku rywalizować w Lidze Europy lub Lidze Mistrzów.

Leicester City osłabione w Warszawie

W czwartek w Warszawie na pewno nie zagrają kontuzjowani obrońcy Wesley Fofana i James Justin oraz pomocnik Wilfred Ndidi, który w meczu z Napoli został ukarany czerwoną kartką. W Warszawie nie wystąpi także napastnik Kelechi Iheanacho, który przyleciał do Polski, ale nie przeszedł kontroli granicznej, przez co musiał wrócić do Wielkiej Brytanii. - Postaram się uzupełnić te luki, bo mam dobrą i szeroką kadrę. Jestem przekonany, że zawodnicy, którzy w czwartek dostaną szansę, wykorzystają ją - zapowiedział Rodgers.

Do gry gotowy jest zaś Jonny Evans, który w tym sezonie leczył kontuzję stopy, a później dochodził do odpowiedniej formy meczowej. - Evans jest z nami w Warszawie, mam nadzieję, że wystąpi w meczu przeciwko Legii. Jest świetnym graczem, ale jeśli ostatecznie nie zagra w czwartek, to mam nadzieję, że będzie gotowy na niedzielny mecz z Crystal Palace - powiedział Rodgers.

Mecz Legia - Leicester City w czwartek o 18:45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.