Jeden z piłkarzy Leicester City nie został wpuszczony do Polski

Kelechi Iheanacho nie jest pierwszym wyborem Brendana Rodgersa w ataku Leicester City. 24-letni napastnik regularnie gra jednak w rozgrywkach pucharowych. W tym sezonie Nigeryjczyk znalazł się wyjściowym składzie na mecze z Napoli w Lidze Europy (3:3) oraz Millwall w Pucharze Ligi (2:0).

Wszystko wskazywało na to, że Iheanacho znajdzie się też w podstawowej jedenastce Leicester City na czwartkowy mecz z Legią Warszawa w Lidze Europy. Chociaż Nigeryjczyk przyleciał do Polski ze swoją drużyną, to przeciwko mistrzom kraju na pewno nie zagra.

Leicester osłabione w meczu z Legią

Wszystko przez sprawy papierkowe. Na granicy okazało się, że dokumenty piłkarza nie były zgodne z jego paszportem, przez co Iheanacho nie został wpuszczony do kraju. Kiedy jego koledzy pojechali przygotowywać się do czwartkowego meczu, Nigeryjczyk został na lotnisku i oczekiwał na powrotny lot do Wielkiej Brytanii.

- Jego dokumentacja nie była pełna i na pewno jutro nie zagra. Szkoda, bo był przewidziany do składu. Przyjrzymy się całej sytuacji bliżej, gdy wrócimy już do Leicester - powiedział trener angielskiej drużyny, Brendan Rodgers.

Iheanacho rozegrał w tym sezonie dziewięć meczów, w których strzelił dwa gole i miał dwie asysty. Mecz Legia - Leicester City w czwartek o godzinie 18:45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.