Zbigniew Boniek krótko i konkretnie podsumował występ Legii Warszawa

Legia Warszawa wygrała 1:0 ze Spartakiem Moskwa w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Europy. Jedynego gola w tym meczu strzelił Lirim Kastrati w doliczonym czasie gry.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie zgodzę się, że Legia jest kopciuszkiem w tej grupie"

Zbigniew Boniek krótko ocenił występ Legii Warszawa. "Absolutnie zasłużone"

Mistrzów Polski należy pochwalić przede wszystkim za mądrą i zdyscyplinowaną grę. Choć Spartak oddał więcej strzałów i często podchodził pod bramkę Artura Boruca, to paradoksalnie klarowniejsze okazję stworzyli Wojskowi. W 74. minucie piłka po uderzeniu Mahir Emreliego trafiła w słupek. Ostatecznie kilkanaście minut później do siatki trafił Kastrati, który zupełnie niekryty w polu karnym wykończył akcję Ernesta Muciego. Występ Legii docenił to m.in. Zbigniew Boniek. "Absolutnie zasłużone" - napisał były prezes PZPN bezpośrednio po meczu.

Po zwycięstwie nad Spartakiem można było zaobserwować, jak bardzo zadowolony z tego wyniku oraz występu całego zespołu jest jego trener Czesław Michniewicz. Dobra atmosfera widoczna była także na pomeczowej konferencji prasowej. Doświadczony szkoleniowiec otworzył sobie, a także towarzyszącym mu rzeczniczce prasowej Izie Kruk oraz Mateuszowie Wietesce bezalkoholowe piwo, czym nawiązał do popularnego gestu, który na Euro 2020 zapoczątkował Cristiano Ronaldo.

W drugiej kolejce Ligi Europy Legia Warszawa zagra z Leicester City u siebie. Mecz odbędzie się w czwartek 30 września o godzinie 18:45.