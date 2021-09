"Hańba, skandal, wypier..., pozoranci". Gorąco po meczu Spartak - Legia Warszawa

Wyzwiska zaczęły się jeszcze w trakcie meczu. Pod koniec drugiej połowy, kiedy Legia przejęła inicjatywę, czego efektem był zwycięski gol strzelony w 91. minucie przez Lirima Kastratiego. - Hańba, skandal, wypier..., pozoranci! - krzyczeli kibice nad trybuną prasową, a cały sektor za bramką Artura Boruca, gdzie zasiadali najbardziej zagorzali kibice Spartaka, gwizdał już nie na legionistów, a na własnych piłkarzy.

To już był koniec meczu. Najpierw na środek boiska ruszył trener Rui Vitoria, o którym w ostatnich tygodniach w Rosji pisze się sporo, że może zostać zwolniony ze Spartaka. To on poprowadził piłkarzy pod trybunę za bramkę, gdzie siedzieli wściekli kibice. W środę po meczu on także nasłuchał się gwizdów i obelg. "Spartak to my! Ty jesteś g..." - krzyczeli kibice za bramką i zachęcali trenera oraz piłkarzy, by podeszli bliżej trybuny.

Nie podeszli - stali na skraju pola karnego, a po chwili ze spuszczonymi głowami zeszli do szatni, a po drodze - w okolicy tunelu - jeszcze nasłuchali się kolejnych wyzwisk.

"Jesteś z Moskwy, zachowuj się"

- Jesteś z Moskwy, zachowuj się - wygrażał palcem starszy rosyjski dziennikarz kibicowi Spartaka, który po meczu w okolicach trybuny prasowej nie wyzywał piłkarzy Spartaka, a krzyczał "Legija k...a!". - Jak ci nie wstyd, okaż trochę szacunku - pouczał go dalej. Piłkarzy Legii już nie było wtedy na murawie. Zeszli do szatni wcześniej. Zanim zeszli, wszyscy przybili jeszcze piątki z Dariuszem Mioduskim, który czekał na nich w okolicach tunelu.

Legioniści, schodząc wcześniej do szatni, też zostali wygwizdani. Ale nie aż tak głośno, jak piłkarze Spartaka, którzy w lidze zajmują dopiero dziewiąte miejsce w tabeli, a w najbliższej kolejce grają z lokalnym rywalem - CSKA (poniedziałek, 18.30). W drugim meczu grupy C Ligi Europy Leicester City zmierzy się w czwartek z Napoli (21:00) - w następnej kolejce Legia podejmie Leicester, za to Napoli Spartaka.