"Wstyd klęski". Rosjanie grzmią po meczu Spartak - Legia Warszawa

Legia Warszawa wygrała ze Spartakiem Moskwa 1:0 w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Europy! Jedynego, decydującego gola w meczu strzelił Lirim Kastrati, który w pierwszej minucie doliczonego czasu gry w drugiej połowie, wykończył kapitalną akcję Ernesta Muciego. Po meczu w Moskwie rosyjskie media nie zostawiły suchej nitki na zespole Ruiego Vitorii.

"- Hańba - krzyczeli po meczu wściekli kibice Spartaka. Fani krzyczeli też: 'To my jesteśmy Spartakiem, a wy jesteście gównem" - relacjonuje portal Sport-express.ru. Fani wicemistrza Rosji są wściekli na zespół Vitorii, który w siedmiu meczach ligowych zdobył tylko 10 punktów i zajmuje dopiero 9. miejsce w tabeli. Rosyjskie media wyliczają też, że Vitoria ma najgorsze liczby w klubie od 45 lat. Chodzi dokładnie o procent zdobytych punktów w pierwszych 10 meczach.

"Zastanawiam się, z kim rosyjskie kluby założyły się, że już nigdy nie wygrają w Europie? A co najważniejsze: po co?" - napisał na Twitterze rosyjski dziennikarz, Georgy Cherdantsev, który nawiązał do słabych wyników tamtejszych klubów w międzynarodowych rozgrywkach.

Jeszcze ostrzejszy był były zawodnik Spartaka, Maxim Kalinichenko, który w mediach społecznościowych zaapelował do właściciela klubu, by sprzedał Spartaka. "Leonidzie Fiodunie, sprzedaj klub. Nie mam siły, by patrzeć na to wszystko" - napisał.

Rosyjskie media krytykują Spartaka

"Nie spodziewałem się tak słabej gry Spartaka po ostatnim, dobrym meczu ligowym. Wydawało się, że zespół jest w dobrym nastroju, jednak poprzednie spotkanie ostatecznie nie okazało się żadnym punktem odniesienia do meczu z Legią. Chociaż mistrzowie Polski nie zrobili lepszego wrażenia od Spartaka, to byli skuteczniejsi. Zespół Vitorii nie funkcjonuje, jak należy i nie wygląda na dobrze przygotowany do sezonu" - to część analizy, jaką przeprowadził portal News.sportbox.ru.

"To powtórka koszmaru. Chociaż Fiodun zapewniał, że zespół zmyje wstyd klęski, jaką Spartak poniósł 10 lat temu, to tym razem znów przegrał. I ta porażka jest jeszcze bardziej bolesna. Spartak przegrał bardzo ważny mecz, a Legia dotrzymała słowa, jakie widniały na banerach, które pojawiły się w mieście. Wróciła do Moskwy i znów wygrała" - pisze portal Sportmk.ru, nawiązując do sukcesu mistrzów Polski sprzed dekady, gdy wyeliminowali Spartaka w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy.

"Po serii niezadowalających wyników w lidze i eliminacjach Ligi Mistrzów Spartak ma kolejne powody do wstydu. Tym razem zespół przegrał z Legią w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Europy" - pisze Gazeta.ru.

"Boże, znowu to samo. Spartak przegrał z Legią, tracąc gola w doliczonym czasie gry" - podsumował mecz serwis "Sowieckij Sport".