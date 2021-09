Dlaczego Legia Warszawa gra o tak dziwnej porze w Lidze Europy? Tłumaczymy

Od wielu lat dni i godziny rozgrywanie meczów europejskich pucharów są takie same. Wtorkowe i środowe wieczory są zarezerwowane dla Ligi Mistrzów, zaś mecze Ligi Europy, a wcześniej Pucharu UEFA rozgrywane są w czwartki. Dlatego też dziwić może fakt, że w tym roku Legia rozpocznie rozgrywki Ligi Europy nietypowo, od spotkania ze Spartakiem Moskwa w środę 15 września o godzinie 16:30. Dlaczego?

Dlaczego Legia gra w środę w Lidze Europy? Powodem przepisy UEFA oraz Lokomotiv

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w jednych rozgrywkach UEFA dwa kluby z tego samego miasta w promieniu 50 kilometrów nie mogą rozgrywać meczów domowych tego samego dnia. Jako że w Lidze Europy występuje także moskiewski Lokomotiw, który w czwartek rozegra mecz z Olympique Marsylia, spotkanie Spartak Moskwa - Legia Warszawa zostało przeniesione na środę. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:30 - tak jak i dwa pozostałe spotkania Spartaka w fazie grupowej LE (z Napoli oraz Leicester City). Nietypowa pora jest spowodowana tym, żeby mecz nie kolidował z rozgrywanymi o 18:45 oraz 21:00 spotkaniami Ligi Mistrzów.

Co ciekawe we wtorek o 16:30 rozegrane zostały dwa rozgrywane w Izraelu spotkania Ligi Konferencji Europy, która planowo ma grać w czwartki w tych samych porach, co Liga Europy. Powodem zmiany terminu było izraelskie święto Jom Kippur, które trwa w tym roku wypada 15-16 września. Maccabi Hajfa zremisował 0:0 z Feyenoordem Rotterdam, zaś Maccabi Tel Awiw wygrał 4:1 z Alaszkertem.

